Київ відвідає секретар Ради безпеки РФ Патрушев

22-23 грудня у Києві з робочим візитом перебуватиме секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола ПАТРУШЕВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України, під час візиту заплановані консультації секретаря РНБО України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ та секретаря Радбезу РФ М.ПАТРУШЕВА. Буде підписано План співробітництва між апаратами Ради національної безпеки і оборони України та Ради безпеки Російської Федерації на 2011-2012 роки.

Крім того, програмою візиту передбачаються зустрічі М.ПАТРУШЕВА з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та міністром оборони України Михайлом ЄЖЕЛЄМ.

