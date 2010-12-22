Київ відвідає секретар Ради безпеки РФ Патрушев
11:44, 22 грудня 2010Різне
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22-23 грудня у Києві з робочим візитом перебуватиме секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола ПАТРУШЕВ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України, під час візиту заплановані консультації секретаря РНБО України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ та секретаря Радбезу РФ М.ПАТРУШЕВА. Буде підписано План співробітництва між апаратами Ради національної безпеки і оборони України та Ради безпеки Російської Федерації на 2011-2012 роки.
Крім того, програмою візиту передбачаються зустрічі М.ПАТРУШЕВА з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та міністром оборони України Михайлом ЄЖЕЛЄМ.
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