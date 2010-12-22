До кінця року в Криму відпочинуть 5,7 млн. туристів

За прогнозами міністра курортів і туризму АРК Олександра ЛІЄВА, до кінця цього року кількість туристів, які відпочили в Криму, становитиме близько 5,7 млн. чоловік. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства курортів і туризму АРК.

Станом на 22 грудня в Криму побували 5 млн. 695 тис. відпочиваючих. Такий підрахунок було зроблено за методикою НАПКБ (Національна академія природоохоронного і курортного будівництва).

"І це ще не результат, оскільки на новорічні свята ми чекаємо, що до Криму приїде ще близько 30 тис. туристів", - повідомив О.ЛІЄВ.

Також він відзначив, що рекордна за всі роки незалежності України кількість туристів приїхала до Криму в 2007 році, тоді їх було 5 млн. 727 тис. чоловік.

"Найімовірніше, вже цього понеділка ми зустрінемо 5 млн. 700-тисячного туриста, - повідомив О.ЛІЄВ. - За дорученням заступника голови Ради міністрів Криму Георгія ПСАРЬОВА ми розробляємо заходи для зустрічі цього туриста. Це буде символічний урочистий захід з врученням вельми несимволічного призу - достатньо дорогої путівки в один із кращих санаторіїв Криму".

*** З 1996 по 2000 рр. кількість туристів, які відвідали Крим, становила від 2,2 млн. до 3,7 млн. чоловік. Із 2000 по 2007 рр. кількість туристів була в межах від 3,5 млн. до 5,7 млн. чоловік. У 2009 році кількість туристів становила менше 5 млн. чоловік.