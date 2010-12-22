ВР ратифікувала угоду між урядами України та Македонії про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 246 із 267 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Угодою передбачено, що договірні сторони повинні забезпечити, щоб усім особам, чиї службові обов'язки або виконувана робота потребують доступу до інформації з обмеженим доступом, наданої або обміняної за цією угодою, належним чином було надано допуск або їх було проінструктовано згідно з національним законодавством Договірних сторін перед наданням їм доступу до такої інформації.

Інформація з обмеженим доступом передається між договірними сторонами погодженими і захищеними інформаційними та комунікаційними каналами, дипломатичними каналами, спеціальною кур’єрською службою або іншими каналами, узгодженими компетентними органами Договірних сторін.

Основними пунктами входу та виходу інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється за цією Угодою, є в Україні відповідні суб’єкти режимно-секретної діяльності за дозволом, наданим Службою безпеки України, а в Республіці Македонія - Центральна реєстратура при Управлінні безпеки інформації з обмеженим доступом.

В угоді зазначається, що у випадку порушення правил безпеки інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється, що призвело до її розголошення, або якщо таке розголошення припускається, компетентний орган Договірної сторони, на території якої відбулося порушення правил безпеки, невідкладно інформує компетентний орган іншої договірної сторони та відповідно до свого національного законодавства ініціює процедуру розслідування.

В угоді також виписано як вирішуються спори у цій сфері.