В Україні більш як удвічі буде скорочено кількість перевіряючих організацій - Тігіпко

В Україні більш як удвічі буде скорочено кількість контролюючих організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час свого виступу у Тернополі під час представлення нового голови облдержадміністрації сказав віце-прем’єр міністр-міністр соціальної політики країни Сергій ТІГІПКО.

За його даними, наразі в Україні 79 перевіряючих структур. «Скажімо, у Грузії їх лише 20. У нас оті 79 кожен день ходять і шукають щось. Ми прийняли рішення, що один центральний орган виконавчої влади має мати один перевіряючий орган. До адміністративної реформи ми планували, що кількість контролюючих структур буде скорочено вдвічі, а тепер, напевно, буде і більше», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, контролюючі служби буде зобов’язано застосовувати ризикоорієнтований підхід до перевірок. «Нічого перевіряти велике підприємство, якому є чим ризикувати. Треба перевіряти мале підприємство, якщо воно вийшли на надзвичайно великі обсяги, якщо 10 років нічим не займалося і раптом завозить велику партію товару. То треба піти туди і подивитися, а не заважати працюючим структурам перевірками», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також нагадав про наміри скасувати печатки. «Адже ніде в світі не потрібні печатки, статути, не потрібно статутного фонду. Це все забирає час і гроші підприємця. Ніде у світі немає відрядження. І тут важливо внести відповідні зміни», - наголосив С.ТІГІПКО.

За його словами, передбачені також суттєві зміни у переліку ліцензійних видів робіт. «До чого дожилися: шпалери клеїти – потрібна ліцензія, штукатурити – ліцензія, на що завгодно ліцензія. Що таке ліцензія? Це черга, хабарі, це зв’язали руки підприємцю і чекаємо, коли наповниться бюджет», - сказав С.ТІГІПКО.

Він додав, що в Україні на 92% уже скорочено ліцензовані види робіт.