Головне на 22 грудня

Міністерство соціальної політики України розпочинає громадське обговорення проекту закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соцполітики.

Всі зауваження та пропозиції зацікавлені громадяни, громадські організації можуть надсилати на поштову адресу міністерства: вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01001, з приміткою „Громадське обговорення”.

Зауваження та пропозиції також можна залишити, звернувшись до „Урядової гарячої лінії” за телефоном 0-800-507-309 або надіслати на електронну адресу press5@mlsp.gov.ua.

Також працює спеціальна інформаційна «гаряча лінія» з питань Пенсійної реформи 0-800-500-392 (в робочі дні з 09 до 18.00, всі дзвінки з України безкоштовні).

Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0-800-503-753 (працює в робочі дні з 08 до 20.00, субота з 08 до 14.00, неділя – вихідний).

Найцікавіші думки будуть оприлюднені на сайті Міністерства соціальної політики. Міністерство запрошує громадськість активно брати участь у дискусії.

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживання колишнім заступником голови Пенсійного фонду службовим становищем, що призвело до нанесення державі понад 6 млн. грн. збитків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відомством проведено перевірку законності використання коштів, виділених на виготовлення та доставку повідомлень про перерахунок пенсій згідно з постановою попереднього уряду.

Перевіркою виявлено, що колишній заступник голови правління Пенсійного фонду України всупереч вимогам чинного законодавства погодив економічно необгрунтовану ціну закупівлі в одного з комерційних товариств м. Києва послуг з розробки, виготовлення та доставки безконвертних іменних повідомлень на суму 17 млн. грн. та підписав відповідний договір.

Встановлено, що через залучення до надання послуг посередницьких структур, які не мали відповідних ліцензій та насправді не здійснювали доставку повідомлень пенсіонерам, Пенсійному фонду України завдано збитків на суму понад 6 млн. грн.

За вказаними фактами Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради подання на звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України та призначення на неї Сергія АРБУЗОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зазначене рішення глава держави ухвалив у зв’язку із поданою В.СТЕЛЬМАХОМ заявою про відставку.

До цього призначення С.АРБУЗОВ працював першим заступником голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, п`ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року.

Уряд розраховує, що бюджет-2011 буде прийнятий Верховною Радою України завтра.

Про це заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Уряд розраховує, що завтра за підтримки депутатського корпусу державний бюджет на 2011 рік буде прийнято», - сказав М.АЗАРОВ.

Він ще раз підкреслив, що держбюджет на 2011 рік розроблений на основі нових Податкового та Бюджетного кодексів і є складовою економічних реформ, які проводяться в країні. «Як і вся програма (реформ – УНІАН) в цілому він жваво, навіть гаряче, обговорюється», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що всі конструктивні пропозиції змін до держбюджету будуть враховані при прийнятті у парламенті.

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача 92,791% статутного капіталу ВАТ «Укртелеком».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації».

Як наголошується в повідомленні, оцінка проводиться для продажу акцій ВАТ «Укртелеком» одному покупцеві у зв`язку з тим, що на приватизаційний конкурс з продажу держпакета акцій «Укртелекому» надійшла всього одна заявка.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом доручив Кабінету міністрів України подати до 1 лютого 2011 року проект Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Про це йдеться в Указі Президента №1154/2010 від 21 грудня ц.р. «Про заходи із забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», текст якого розміщено на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент встановив, що роботу із впровадження даної програми, реалізації національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження програми за відповідними напрямами організовують і несуть персональну відповідальність за виконання цієї роботи керівники напрямів реформ.

Також Президент призначив керівників напрямів реформ. Зокрема, керівником напрямів реформ «Реформа нафтогазової промисловості», «Реформа вугільної галузі», «Реформа електроенергетики» призначений Юрій БОЙКО, керівником напряму реформ «Міжнародна інтеграція і співпраця» – Костянтин ГРИЩЕНКО, керівником напряму реформ «Впровадження національних проектів» (за згодою) – Владислав КАСЬКІВ, керівником напрямів реформ «Приватизація і управління державною власністю», «Дерегуляція і розвиток підприємництва» – Андрій КЛЮЄВ, керівником напряму реформ «Розвиток транспортної інфраструктури» – Борис КОЛЕСНІКОВ, керівником напряму реформ «Реформа системи органів виконавчої влади» – Олександр ЛАВРИНОВИЧ, керівником напряму реформ «Реформа медичного обслуговування» – Ілля ЄМЕЦЬ, керівником напряму реформ «Розвиток сільського господарства і земельна реформа» – Микола ПРИСЯЖНЮК, керівником напряму реформ «Розвиток науково-технічної і інноваційної сфер» – Володимир СЕМИНОЖЕНКО, керівником напряму реформ «Реформа державної служби» – Станіслав СКУБАШЕВСЬКИЙ, керівником напряму реформ «Реформа системи освіти» – Дмитро ТАБАЧНИК, керівником напрямів реформ «Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин», «Реформа житлово-комунального господарства» – Віктор ТИХОНОВ, керівником напрямів реформ «Реформа системи соціальної підтримки», «Реформа системи пенсійного страхування» – Сергій ТІГІПКО, керівником напрямів реформ «Реформа податкової системи», «Розвиток фінансового сектора», «Стабілізація Державного бюджету України» – Федір ЯРОШЕНКО.

Також Президент доручив керівникам напрямів реформ утворити в тижневий термін тематичні робочі групи з впровадження реформ, залучаючи до їх складу представників Координаційного центру з впровадження економічних реформ, а також забезпечити підготовку і подання робочими групами планів-графіків із впровадження економічних реформ і на їх основі пропозицій до проекту Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» і подати підготовлені пропозиції Кабінету міністрів України.

Уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Є доручення прем`єр-міністра, щоб наприкінці січня – початку лютого квотування було фактично скасоване», - сказав він.

Австрійський інвестиційно-фінансовий консорціум EPIC, єдиний претендент на придбання "Укртелекому", планує провести його масштабну реструктуризацію. Про це HITech.Expert повідомив управляючий партнер компанії EPIC Петер ГОЛДШАЙДЕР (Peter Goldscheider).

За його словами, придбання «Укртелекому» є довгостроковою інвестицією для компанії, незважаючи на те, що вона є інвестиційною.

За словами П.ГОЛДШАЙДЕРА, EPIC на сьогоднішній день розуміє всю серйозність покладених на інвестора соціальних зобов`язань, які включено в обов`язкові умови конкурсу з приватизації ВАТ „Укртелеком”. Водночас, інвестор готовий піти на серйозні інвестиції в розвиток компанії для того, щоб провести повномасштабну реструктуризацію діяльності оператора.

При цьому основною метою компанії - як фінансового інвестора - є реструктуризація компанії для подальшого перепродажу.

П.ГОЛДШАЙДЕР спростував інформацію, що EPIC діє в інтересах Deutsche Telekom. За його словами, умови конкурсу забороняють інвесторові (EPIC) перепродавати актив упродовж кількох років.

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України акціонерні товариства» та деяких інших законів України щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 244 із 262 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». В законі передбачено, що контрольний пакет акцій – пакет із 50 і більше відсотків простих акцій товариства (в нині діючому законодавстві 50 і більше 50% акцій - УНІАН). В нині ухваленому законі передбачено, що статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. У разі якщо статутом приватного акціонерного товариства передбачено переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, таке переважне право реалізовується відповідно до частин третьої – шостої цієї статті. Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій приватного акціонерного товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, встановлюється статутом такого товариства. Також передбачено, що якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку встановленого цим Законом або статутом акціонерного товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства.

В законі передбачено, що у разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій. Також в законі передбачено, що разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного акціонерного товариства у зв’язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

В законі передбачено, що переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

Відповідно до нині ухваленого закону, наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у процесі створення товариства - установчі збори), затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої та другої цієї статті. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у процесі створення товариства - установчі збори), повинна мотивувати своє рішення.

В законі передбачено, що оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов’язань з виконання для товариства робіт або надання послуг. Також в законі передбачено, що акціонерне товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

В законі передбачено, що акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

розміщення акцій під час заснування товариства;

розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість». Відповідно до закону, рішення акціонерного товариства, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання, якщо статутом товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлюється вимога стосовно більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення. Крім того виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства;

В законі передбачено, що позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

Верховна Рада також ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 237 із 262 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Ними передбачено, що застосування фінансових санкцій здійснюється за рішенням суду, ухваленого за позовом органів міліції та/або органів державної податкової служби.

Крім того Кримінальний кодекс України доповнено статтею 203-2 такого змісту: “Зайняття гральним бізнесом – карається штрафом від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, – караються обмеженням волі на строк до п’яти років».

В Україні більш як удвічі буде скорочено кількість контролюючих організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час свого виступу у Тернополі під час представлення нового голови облдержадміністрації сказав віце-прем’єр міністр-міністр соціальної політики країни Сергій ТІГІПКО.

За його даними, наразі в Україні 79 перевіряючих структур. «Скажімо, у Грузії їх лише 20. У нас оті 79 кожен день ходять і шукають щось. Ми прийняли рішення, що один центральний орган виконавчої влади має мати один перевіряючий орган. До адміністративної реформи ми планували, що кількість контролюючих структур буде скорочено вдвічі, а тепер, напевно, буде і більше», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, контролюючі служби буде зобов’язано застосовувати ризикоорієнтований підхід до перевірок. «Нічого перевіряти велике підприємство, якому є чим ризикувати. Треба перевіряти мале підприємство, якщо воно вийшли на надзвичайно великі обсяги, якщо 10 років нічим не займалося і раптом завозить велику партію товару. То треба піти туди і подивитися, а не заважати працюючим структурам перевірками», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також нагадав про наміри скасувати печатки. «Адже ніде в світі не потрібні печатки, статути, не потрібно статутного фонду. Це все забирає час і гроші підприємця. Ніде у світі немає відрядження. І тут важливо внести відповідні зміни», - наголосив С.ТІГІПКО.

За його словами, передбачені також суттєві зміни у переліку ліцензійних видів робіт. «До чого дожилися: шпалери клеїти – потрібна ліцензія, штукатурити – ліцензія, на що завгодно ліцензія. Що таке ліцензія? Це черга, хабарі, це зв’язали руки підприємцю і чекаємо, коли наповниться бюджет», - сказав С.ТІГІПКО.

Він додав, що в Україні на 92% уже скорочено ліцензовані види робіт.

(УНІАН)