Курс НБУ на 23.12.10

08:23, 23 грудня 2010
Різне
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Офіційний курс НБУ на 23.12.10100 USD - 796.3500 (22 грудня - 796.3500)100 EUR - 1044.1741 (22 грудня - 1047.5984)10 RUR - 2.5924 (22 грудня - 2.5924)Облікові курси банківських металів на 23.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-110613.02 (22 грудня-110374.11)961 XAG 10 Срібло-2337.29 (22 грудня-2329.32)962XPT10Платина-137370.3(22 грудня-136574.03)964XPD10Паладій-60124.43(22 грудня-59726.25)

Офіційний курс НБУ на 23.12.10

100 USD - 796.3500 (22 грудня - 796.3500)

100 EUR - 1044.1741 (22 грудня - 1047.5984)

10 RUR - 2.5924 (22 грудня - 2.5924)

Облікові курси банківських металів на 23.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-110613.02 (22 грудня-110374.11)

961 XAG 10 Срібло-2337.29 (22 грудня-2329.32)

962XPT10Платина-137370.3(22 грудня-136574.03)

964XPD10Паладій-60124.43(22 грудня-59726.25)

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