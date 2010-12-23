Курс НБУ на 23.12.10
08:23, 23 грудня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 23.12.10100 USD - 796.3500 (22 грудня - 796.3500)100 EUR - 1044.1741 (22 грудня - 1047.5984)10 RUR - 2.5924 (22 грудня - 2.5924)Облікові курси банківських металів на 23.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-110613.02 (22 грудня-110374.11)961 XAG 10 Срібло-2337.29 (22 грудня-2329.32)962XPT10Платина-137370.3(22 грудня-136574.03)964XPD10Паладій-60124.43(22 грудня-59726.25)
Офіційний курс НБУ на 23.12.10
100 USD - 796.3500 (22 грудня - 796.3500)
100 EUR - 1044.1741 (22 грудня - 1047.5984)
10 RUR - 2.5924 (22 грудня - 2.5924)
Облікові курси банківських металів на 23.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-110613.02 (22 грудня-110374.11)
961 XAG 10 Срібло-2337.29 (22 грудня-2329.32)
962XPT10Платина-137370.3(22 грудня-136574.03)
964XPD10Паладій-60124.43(22 грудня-59726.25)
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