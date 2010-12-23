Курс НБУ на 23.12.10

Офіційний курс НБУ на 23.12.10100 USD - 796.3500 (22 грудня - 796.3500)100 EUR - 1044.1741 (22 грудня - 1047.5984)10 RUR - 2.5924 (22 грудня - 2.5924)Облікові курси банківських металів на 23.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-110613.02 (22 грудня-110374.11)961 XAG 10 Срібло-2337.29 (22 грудня-2329.32)962XPT10Платина-137370.3(22 грудня-136574.03)964XPD10Паладій-60124.43(22 грудня-59726.25)

Офіційний курс НБУ на 23.12.10 100 USD - 796.3500 (22 грудня - 796.3500) 100 EUR - 1044.1741 (22 грудня - 1047.5984) 10 RUR - 2.5924 (22 грудня - 2.5924) Облікові курси банківських металів на 23.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-110613.02 (22 грудня-110374.11) 961 XAG 10 Срібло-2337.29 (22 грудня-2329.32) 962XPT10Платина-137370.3(22 грудня-136574.03) 964XPD10Паладій-60124.43(22 грудня-59726.25)

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