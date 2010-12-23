Анонс на 23 грудня

* 9-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Автобус - 2010. Підсумки 2010 року для виробників автобусів «Еталон». Перспективи вітчизняного автобусобудування». Учасники: президент корпорації «Еталон» В. Бутко, керівники підприємств корпорації, розробники автобусної техніки. До участі також запрошені: представники відповідних державних органів України та громадських організацій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. У 9-15 відбудеться демонстрація нових автобусів виробництва корпорації «Еталон» (майданчик біля входу в ДП ЦДКС «Український дім», вул. Хрещатик, 2).

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться чергове пленарне засідання VI сесії Київської міської ради VI скликання.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* Брифінг заст.голови Держмитслужби України Сергія Сьомки на тему: «Перспективні напрямки реалізації Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в контексті діяльності Держмитслужби України. Також будуть оприлюднені дані про стан і тенденції надходження митних платежів до Держбюджету в 2010р., основні тенденції імпорту товарів станом на 19 грудня 2010р.; надані роз`яснення за наказом Держмитслужби України «Про заходи щодо введення системи визначення ризикових показників за суб`єктними ознаками («білий» і «чорний» списки) при здійсненні митного контролю та митного оформлення» та оптимізації структури Енергетичної регіональної митниці.

* Прес-конференція компанії "Датагруп" на тему: "Попередні результати діяльності компанії в 2010 році". Учасники: Олександр Данченко, генеральний директор "Датагруп".

* Прес-конференція керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка на тему: «Інвестиції в Україні: попередні підсумки 2010 року і перспективи на 2011 рік». Буде також зроблено прогноз курсів основних валют на світовому ринку Forex і в Україну на перше півріччя 2011 року.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки посівної кампанії в 2010 р. та перспективи посіву ярих та озимих на 2011 р.». Учасники: Олександр Демидов, директор Департаменту ринків рослинництва Мінагрополітики України; Ольга Мозкова, аналітик аналітичного центру "Украгроконсалт"; Алекс Ліссітса, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

* Прес-конференція на тему: «Урядова пенсійна реформа та її соціальні наслідки». Учасники: Мирослав Якібчук, голова Національного форуму профспілок України; Григорій Кабанченко, заступник голови Національного форуму профспілок України; Володимир Мерцалов, голова Всеукраїнської профспілки працівників МВС України.

* Засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Питання: Про тривалому використанні державного майна цілісних майнових комплексів державних підприємств Вільногірського й Іршанського гірничо-збагачувальних комбінатів після закінчення терміну договорів оренди.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на тему: «Соціально-відповідальна партнерство на тлі адміністративної реформи». Учасники: Тетяна Попова, голова Правління ІнАУ; Іван Пєтухов, віце-президент УСПП з питань ІТ; Ігор Лисицький, президент Асоціації «Інформаційні Технології України»; Катерина Котенко, виконавчий директор Індустріального телевізійного комітету; Оксана Приходько, директор МГО «Європейська Медіа Платформа» . Будуть запропоновані нові дієві механізми взаємодії органів держвлади України і цивільних і бізнесових інституцій, розроблені недержавними організаціями сфери ІКТ зі складу Громадської ради з питань ІКТ для сучасного етапу розвитку в Україні інформаційного суспільства в умовах проведення оптимізації системи центральних органів виконавчої влади. Буде оприлюднено Відкритий лист до Президента України, Голови ВРУ та Прем`єр-міністру України «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 278-29-25, secretary@inau.org.ua.

* Прес-конференція нового топ-менеджменту телеканалу "Інтер". Питання: Підсумки року; Концепція нового телесезону; Технічний розвиток каналу "Інтер". Учасники: Ярослав Порохняк, голова правління АТЗТ УНТК "Інтер", Сергій Амелічев, заст.голови правління АТЗТ УНТК "Інтер", Володимир Зеленський, ген.продюсер телеканалу "Інтер"; Сергій Шефір, заст.ген.продюсера.

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