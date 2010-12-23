ГПУ порушила справу щодо колишнього першого заступника міністра юстиції Корнійчука
10:15, 23 грудня 2010Різне
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Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу щодо колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА.
Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).
За підозрою у вчиненні вказаного злочину Є.КОРНІЙЧУКА затримано у порядку, передбаченому ст. 115 КПК України.
Досудове слідство у справі триває.
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