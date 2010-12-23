ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Дрібних акціонерів викидатимуть з бізнесу», в якому пише – Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким мажоритарні акціонери, що володіють 95% акцій, зможуть примусити міноритарія продати свої акції.

http://delo.ua/ukraine/melkih-akcionerov-budut-vybras-149213/

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Також «Дело» публікує матеріал «Де в Україні будуть відкриті ігрові зони», в якому пише - ухвалення нового закону про гральний бізнес — крок необхідний і дуже важливий, оскільки зараз весь цей бізнес знаходиться в тіні, вважає Тетяна Єфіменко, екс-заступник міністра фінансів.

http://delo.ua/opinions/gde-v-ukraine-budut-otkryty-ig-149045/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Банки знайшли документи», в якому пише – у банків з`явиться можливість безпосередньо одержувати інформацію про загублені документи від Міністерства внутрішніх справ. Дотепер кредитним установам доводилося купувати ці відомості у бюро кредитних історій або використовувати нелегально одержані бази даних. Якщо банки домовляться з МВС про ціну і терміни отримання цих відомостей, ініціатива силовиків допоможе банкам виявляти шахраїв серед своїх потенційних позичальників.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562745

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Також «Комерсант-Україна» в матеріалі «Податкова вибула з гри» пише – парламент розширив повноваження міліції в контролі за гральним бізнесом. Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє МВС подавати позов до суду безпосередньо, а не через податкову службу. Проте експерти вважають, що це може і не вирішити проблеми ліквідації нелегального бізнесу, а приведе до збільшення корупції. Виходом з ситуації учасники ринку називають ухвалення нового закону "Про гральний бізнес".

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562754

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«Комерсант-Україна» в матеріалі «Продуктам дадуть якісну оцінку» пише – Міністерство юстиції пропонує радикально змінити систему контролю якості товарів: створити єдиний регулятор і перейти до оцінки якості не самої продукції, а технології її виробництва. Ці заходи не тільки наблизять Україну до європейських стандартів якості, але і спростять експорт продовольства, відзначають учасники ринку.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562744

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Видання «Экономические известия» в публікації «Газпром» дружить, але нових договорів не підписує» пише - відсутність публічного протистояння за умовами газової співпраці не знижує градус напруги між Москвою і Києвом. Експерти прогнозують підвищення вартості блакитного палива для України в 2011 р. і складності в реалізації проектів з диверсифікації енергоресурсів на український ринок.

http://markets.eizvestia.com/full/gazprom-druzhit-no-novyh-dogovorov-ne-podpisyvaet

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Також «Экономические известия» в публікації «Стояли і стоятимемо» пишуть – не зважаючи на запевнення європейських чиновників про спрощення проїзду вантажним автомобільним транспортом митних кордонів 43 країн – членів Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ), час простою вантажівок збільшився майже удвічі. Найбільше страждають українські перевізники.

http://markets.eizvestia.com/full/stoyali-i-budem-stoyat

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«Газета по-киевски» в публікації ««Формула-1 під Києвом? Не смішіть» пише – в Київській області на ділянці площею 100 га за два роки планують побудувати трасу для «королівських гонок». Видання розбиралося, наскільки реально провернути такий масштабний проект.

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Видання «Сегодня» в публікації «Квитки на свята: де ще є місця» пише – потрапити в передноворічні потяги майже нереально. Можна летіти на літаку або шукати успіх в Інтернеті.

http://www.segodnya.ua/news/14207380.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Стельмах йде: банківський і валютний ринок чекають грандіозних змін» пише – Нацбанк замість Стельмаха очолить його перший заступник Арбузов. Ця ротація неминуче перекроїть банківський і валютний ринки, що торкнеться не тільки курсу, але і депозитів, і кредитів, й іпотеки. Тому вже є передумови.

http://economics.unian.net/rus/detail/71644

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Антикорупційні закони – гра в «дурня»?» пише – ВР скасувала пакет прийнятих антикорупційних законів, які з 2009 року так і залишилися незадіяними. На порядку денному президентський закон, який нічим конкретним від скасованих не відрізняється, вважають експерти. У чому тоді сенс?..

http://economics.unian.net/rus/detail/71672

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Сенат США ратифікував договір з СНО» пише – Сенат США більшістю голосів - 71 проти 26 при необхідних 67 - ратифікував договір з СНО (стратегічне наступальне озброєння) з Росією. Це велика персональна перемога президента США Барака Обами на полі міжнародної політики після ряду успіхів республіканців в політиці внутрішній.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2010/12/23/1176442

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Видання «Вести» в публікації «Немає нічого дорожчого за знижки» подає власне дослідження, як уберегтися від порожніх передноворічних витрат.

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3149879/

(УНІАН)