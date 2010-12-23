Між керівництвом України та Росії відбулося 37 контактів на найвищому рівні - Єльченко

За останні 10 місяців між керівництвом України та Росії відбулося 37 контактів на найвищому рівні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

«За останні неповні 10 місяців в українсько-російському міждержавному діалозі на найвищому й вищому рівні було проведено 37 повномасштабних заходів», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що 17 із них відбулися за безпосередньої участі президентів України і РФ, у 12 взяли участь прем`єр-міністри двох країн, у 16 – глави МЗС. При цьому посол додав, що кількість міжвідомчих переговорів різного рівня вимірюється тризначними цифрами.

В.ЄЛЬЧЕНКО підкреслив, що було відновлено роботу Українсько-Російської міждержавної комісії та її структурних органів.

За його словами, високими темпами почала розвиватися торгово-економічна співпраця й очікується, що товарооборот за підсумками року збільшиться майже вдвічі. Зокрема, сказав посол, ця сума становитиме близько 40 млрд. доларів.

Як підкреслив В.ЄЛЬЧЕНКО, налагодився ефективний діалог практично в усіх сферах міждержавного спілкування – в ядерній енергетиці, авіації, космічній промисловості та суднобудуванні.

«Це далеко не повний перелік досягнутого. Сьогодні українсько-російське партнерство перетворюється на один із найважливіших зовнішніх ресурсів для розвитку наших держав», - зазначив В.ЄЛЬЧЕНКО.