Янукович призначив Стельмаха своїм радником - указ
12:25, 23 грудня 2010Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом призначив екс-главу Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА радником Президента України.
Указ від 23 грудня 2010 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні звільнила В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ і дала згоду на призначення на цю посаду Сергія АРБУЗОВА.
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