Янукович призначив Стельмаха своїм радником - указ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом призначив екс-главу Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА радником Президента України.

Указ від 23 грудня 2010 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні звільнила В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ і дала згоду на призначення на цю посаду Сергія АРБУЗОВА.