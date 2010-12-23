Кабмін пропонує оптимізувати чисельність заступників міністрів

Кабінет міністрів пропонує внести зміни до деяких чинних законів України з метою оптимізації чисельності перших заступників та заступників міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади.

Як сказав міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, відповідний проект закону, що розробив Мін‘юст, було схвалено вчора на засіданні уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, проектом закону передбачається поєднання посад перших заступників та заступників міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади з іншими посадами в органах виконавчої влади.

Так, проектом Закону пропонується внести:

- зміни до закону "Про оперативно-розшукову діяльність" та "Про міліцію", якими передбачено посаду заступника міністра внутрішніх справ України - начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму;

- зміни до закону "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", якими передбачено посаду заступника голови Служби безпеки України - керівника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України;

- зміни до закону "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", якими передбачено посаду заступника міністра фінансів України - начальника Головного контрольно-ревізійне управління;

- зміни до закону "Про державну податкову службу в Україні", якими передбачено посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України - начальника податкової міліції;

- зміни до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", якими передбачено посаду першого заступника керівника центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров`я - керівника Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Прийняття указаного закону, за словами міністра юстиції, дасть змогу скоротити фінансові витрати на утримання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Найближчим часом законопроект буде внесено на розгляд Верховної Ради України.