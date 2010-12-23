Головне на 23 грудня

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Фінанси

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті МВФ.

Рішення ухвалене на засіданні 22 грудня.

Згідно з повідомленням, перший заступник виконавчого директора МВФ Джон ЛІПСКІ відзначив, що у МВФ задоволені виконанням Україною програми співпраці з Фондом. "Влада країни і надалі налаштована на своєчасне проведення реформ у фіскальному, паливно-енергетичному і фінансовому секторах, що необхідно для досягнення цілей програми", - відзначив Дж.ЛІПСКІ.

Послідовне проведення реформ, підкреслив він, сприятиме закріпленню макроекономічної стабільності, посиленню довіри, поліпшенню доступу до ринків капіталу, а також стимулюватиме подальше зростання економіки.

«Ядром програми залишається коригування фіскальній ситуації», - підкреслив Дж.ЛІПСКІ.

У найближчій перспективі, відзначив він, важливим питанням є швидке ухвалення державного бюджету на 2011 рік, суворий контроль за його виконанням і заходи з поліпшення адміністрування податків.

«Фіскальна стабільність у перспективі значною мірою залежить від структурних реформ у сфері пенсійного забезпечення, державного управління і діяльності державних компаній. В зв`язку з цим ключовим завданням є своєчасне ухвалення і виконання закону про пенсійну реформу, поданого до парламенту", - сказав Дж.ЛІПСКІ.

Зроблені в Україні кроки зі зміцнення фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України», відзначив Дж.ЛІПСКІ, досить важливі, проте для створення більш прозорого і життєздатного енергосектору необхідно підвищити ціну на газ. "Подальші заходи, зокрема підвищення ціни на газ і структурні реформи, необхідні для створення життєздатнішого і прозорішого енергосектору", - підкреслив представник МВФ.

Також Дж.ЛІПСКІ відзначив, що в Україні успішно була проведена робота з відновлення довіри у фінансовій системі, зокрема в плані рекапіталізації приватних банків і посилення нагляду над банківською системою.

"Зараз прийшов час активізувати зусилля для розв’язання проблеми великих обсягів знецінених активів, що заважає фінансовому сектору підтримувати економічне оздоровлення", - підкреслив Дж.ЛІПСКІ.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ перебувала в Україні у листопаді для перегляду програми співпраці щодо кредиту stand-by, схваленої у липні 2010 року.

Програма співпраці передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Планувалося, що з другого траншу близько 1 млрд. дол. бути спрямовано на покриття дефіциту держбюджету, решта коштів - у резерв Національного банку України.

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Верховна Рада України дала згоду на призначення Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Сергія АРБУЗОВА на посаду голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 282 народних депутати з 293 зареєстрованих в сесійній залі.

Верховна Рада України дала згоду на звільнення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 278 народних депутатів із 292 зареєстрованих у сесійній залі.

Президент вніс відповідне подання до ВР у зв’язку із досягненням В.СТЕЛЬМАХОМ пенсійного віку.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом призначив екс-главу Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА радником Президента України.

Указ від 23 грудня 2010 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні звільнила В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ і дала згоду на призначення на цю посаду Сергія АРБУЗОВА.

Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет України на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону в цілому проголосували 279 народних депутатів з 298 зареєстрованих в сесійній залі.

Голосували «за» фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ, а також позафракційні депутати.

Фракції «БЮТ-Батьківщина» та більша частина НУ-НС участі в голосуванні не брали і не були присутні в сесійній залі.

Ухваленим документом передбачено визначити доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 281.464.879,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 238.581.192,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.883.686,5 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону.

Передбачено затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 321.948.850,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 279.127.019,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.821.830,5 тис. гривень.

Також передбачено затвердити на 2011 рік повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.185.368,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.497.499,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.687.869,6 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 7.544.398 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 796.100,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.748.297,7 тис. гривень.

Законом установлено граничний розмір дефіциту Державного бюджету України у сумі 38.843.000 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.844.427,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.998.572,1 тис. гривень, згідно з додатком №2.

ВРУ також 275 голосами народних депутатів з 297 зареєстрованих в сесійній залі ухвалила постанову, якою доручила Кабінету міністрів за наслідками виконання бюджету у першому кварталі внести проект закону про зміни до держбюджету в частині збільшення фінансування статей за соціальними видатками. Такі саме зміни КМУ має подати і за наслідками виконання бюджету за перше півріччя.

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Кабінет міністрів України затвердив Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв на засіданні 22 грудня 2010 року.

Зазначений Перелік затверджено з метою реалізації статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Згідно із законодавством, виплати, на які нараховуються страхові внески, включаються до бази, з якої обчислюються та виплачуються страхові виплати фондами державного соціального страхування (пенсія, допомога по безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності тощо). Перелік визначає виплати, які не включаються до бази для нарахування єдиного внеску.

Як наслідок, ці виплати, що не пов’язані з виконанням трудових обов’язків, не будуть включені до бази, з якої обчислюються страхові внески, що забезпечить соціальну справедливість при отриманні застрахованими особами страхових виплат.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9710/7,9790, до 12:00 звузився спред 7,9715/7,9810. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 7,9625/7,9655 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2606/09, до 12:00 ціни впали 0,2599/0,2601. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль практично не змінився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,6825 (+0,0023).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3085/1,3150. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,4485/10,4605, до 12:00 ціни пішли вниз 10,4290/10,4425. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,4160/10,4260.

Фондовий ринок

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 23 грудня, підвищився на 2,13% - до 938,71 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 67 млн. 588 тис. грн.

Індекс "Української біржі" за підсумками торгів підвищився на 2,36% - до 2356,36 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 292 млн. 824 тис. грн., З них на терміновому ринку - 18 млн. 123 тис. грн.

Міжнародні відносини

Німеччина запропонує створити свого роду європейський монетарний фонд.

Про це повідомляє сьогодні французька «Le Monde» з посиланням на німецьке «Suddeutsche Zeitung».

Цей новий «незалежний» інститут повинен доповнити Європейський центральний банк.

За інформацією, висловлений в робочому документі, про який пише «Suddeutsche Zeitung», новий фонд матиме назву «Європейський фонд стабільності, зростання та інвестицій», проте за своєю діяльністю буде дуже схожий на Міжнародний валютний фонд.

Передбачається, що новий європейський фонд зможе надавати термінову допомогу країнам - членам зони євро в обмін на жорсткі економічні умови.

Країни, які проситимуть кредитів у фонду, повинні будуть передавати йому у вигляді гарантій золотовалютні резерви або облігації.

При цьому німецька пропозиція припускає, що цей фонд повинен мати необмежені можливості рефінансування для захисту зони євро.

Як відзначає «Le Monde», Нідерланди, Фінляндія та Ірландія також виступили з пропозиціями щодо можливого створення такого фонду в ЄС.

Видання також відзначає, що позиція Франції на сьогодні істотно відрізняється від позиції Німеччини. Так, Франція, зокрема, пропонує створити своєрідний «економічний уряд» країн - членів зони євро, який міг би заблокувати будь-яке рішення національних урядів, яке могло б негативно позначитися на інших країнах - членах зони євро.

Міністри фінансів країн - членів ЄС обговорять подальші дії щодо підтримки стабільності євро на засіданні у середині січня майбутнього року.

АПК

Міністерство аграрної політики України прогнозує, що урожай зерна в обліковій вазі перевищить 40 млн. тонн цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві директор департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики України Олександр ДЕМИДОВ.

Він повідомив, що, за даними регіонів, на сьогодні валовий збір зерна становив 41,5 млн. тонн. «Я думаю, в обліковій вазі буде більше 40 млн. тонн зерна», - сказав О.ДЕМИДОВ.

Будівництво

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» щодо видатків Мінрегіонбуду.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 248 народних депутатів з 276 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачається збільшення видатків за загальним фондом державного бюджету на оплату праці працівників Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на суму 450,0 тис. гривень за рахунок інших видатків для забезпечення їх достатнього рівня оплати праці відповідно до Закону України «Про державну службу» та стимулювання кращих фахівців за своєчасне, професійне та якісне виконання службових завдань.

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Компанія «Основа» в березні 2011 року планує завершити будівництво вертолітного майданчика для Президента України на Парковій дорозі в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістів сьогодні повідомив засновник компанії «Основа» Юрій КАРПЕНКО.

«У березні ми маємо закінчити повністю всю конструктивну частину», - сказав він.

За оцінками гендиректора компанії, попередня вартість будівництва становить 50-60 млн. грн. Інвестором будівництва є компанія «Амадеус».

За його словами, компанія розпочала будівельні роботи на майданчику в жовтні цього року.

Ю.КАРПЕНКО відзначив, що рішення про будівництво майданчика було ухвалене у зв`язку з тим, що на схилі почав розвиватися зсув.

Гендиректор компанії уточнив, що проект передбачає будівництво майданчика, висота якого становитиме 11 метрів, приміщення під майданчиком будуть використані для розміщення ТП, диспетчерського пункту, пункту охорони тощо. При цьому планується будівництво естакади для з`їзду на вул. Грушевського.

Ю.КАРПЕНКО відзначив, що майданчик одночасно зможе приймати два вертольоти на посадку і зліт і один вертоліт – на стоянку.

Він додав, що компанія має досвід реалізації інфраструктурних проектів, зокрема, була субпідрядником у будівництві розв`язок по вул. Теліги і на Севастопольській площі у Києві, а також по будівництву підземного переходу біля метро «Хрещатик».

Гендиректор компанії повідомив, що в Києві, окрім то, що будується, є ще один вертолітний майданчик у Центрі серця.

Він уточнив, що компанія займається проектуванням і будівництвом майданчика. Проект вертолітного майданчика розроблено архітектором Сергієм СТЕПАНОВИМ.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня п.р. голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН висловив думку, що, враховуючи кількість проблем, які створюються через переміщення автомобільного кортежу Президента, доцільно ухвалити рішення про використання вертольоту.

Він повідомив, що майданчик, який зараз будується в центрі Києва поблизу Паркової алеї, розглядається як один з варіантів для посадок вертольоту глави держави. “Оскільки посадки повітряних суден у центрі міста завжди є проблемою”, - пояснив він, додавши, що як варіант також вивчається можливість посадки вертольотів на дахах будівель Адміністрації Президента і Кабінету міністрів.

Українська проектно-будівельна компанія «Основа» і французька компанія SOLETANCHE BACHY (входить до групи Vinci) є засновниками українсько-французького підприємства «Основа-Солсіф», яка як генпідрядник і підрядчик займається виконанням повного комплексу робіт з будівництва промислових споруд, комерційної і житлової нерухомості. Частка компанії «Основа» у СП «Основа-Солсіф» становить 30%, SOLETANCHE BACHY – 70%.

Соцполітика

Пенсійною реформою передбачено одноразові виплати для вчителів, медиків та працівників культури при їх виході на пенсію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час свого виступу у Тернополі під час представлення нового голови облдержадміністрації сказав віце-прем’єр міністр-міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО.

За його словами, розмір цієї вихідної допомоги становитиме десятикратну пенсію. «Якщо вчитель сьогодні має середню пенсію 1,2 тис. грн., то при виході на пенсію він отримає 12 тис. грн.», - поінформував С.ТІГІПКО.

Окрім цього, за його даними, кожна жінка, яка відтерміновуватиме свій вихід на пенсію, отримуватиме 2,5% доплати до своєї пенсії за кожен рік. «Максимальна надбавка для тих, хто вийде на 10 років пізніше від передбачуваного, становитиме 25%», - повідомив С.ТІГІПКО.

Максимальна пенсія, за його словами, буде нормована і становитиме 12 мінімальних пенсій. «На сьогодні це 8,8 тис. грн. Більше не буде. Тоді як зараз є пенсії 40-50 тис. грн.», – зазначив віце-прем’єр міністр.

У держслужбовців заплановано коефіцієнт співвідношення пенсії до зарплати зменшити з 90% до 80%.

«Без підвищення пенсійного віку не обійдемося. Для жінок підніматимуть пенсійний вік впродовж 10 років по півроку кожен рік, тобто з 55 до 60-ти за 10 років. З 2013 року пропонується підняти пенсійний вік для чоловіків-держслужбовців на 2 роки до 62 років», - нагадав С.ТІГІПКО.

За його словами, буде збільшено загальний стаж для отримання повної пенсії з 20-25 років до 30-35. Військові впродовж 5 років будуть збільшувати на 1 рік свою вислугу з 20 років до 25 років вислуги, яка необхідна буде для отримання пенсії.

С.ТІГІПКО обумовив, що все це - наразі пропозиції.

«Ми ще будемо радитися і слухати всіх. Думаю, до початку лютого будуть дискусії, в перших числах лютого – перше голосування, і в середині лютого будуть прийняті перші рішення по пенсійній системі. І якщо ми приймемо ці рішення, то за три роки у нас буде бездефіцитний бюджет», - запевнив С.ТІГІПКО.

За його даними, у 2009 році дефіцит Пенсійного фонду склав 19 млрд. грн. - 1,9% ВВП. «Цього року планувалося 29 млрд. грн., тепер буде 26,5 млрд. завдяки певним крокам. 2,5% ВВП ми знову віддамо на Пенсійний фонд», - зазначив С.ТІГІПКО.

Він додав, що працюючі уже не справляються з кількістю пенсіонерів.

«У нас на 88 працюючих 100 пенсіонерів. А найближчими рокам буде один до одного», - мотивував необхідність проведення пенсійної реформи С.ТІГІПКО.

(УНІАН)