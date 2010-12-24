Анонс на 24 грудня

* Прес-конференція на тему: «Фінансово-економічні підсумки 2010-го і прогнози на наступний рік у контексті зміни керівництва НБУ». Учасники: Роман Шпек, член Наглядової ради НБУ; Валерій Литвицький, керівник групи радників голови НБУ.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться брифінг генерального директора «Укрзалізниці» Михайла Костюка на тему: "Основні пріоритети розвитку залізничної галузі в 2011 році".

* У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Підсумки цього десятиліття. Економіка України». Учасники: президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України Володимир Лановий, заслужений економіст України, екс-міністр економіки України Віктор Суслов, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

* Відбудеться брифінг на тему: «Малий і середній бізнес проти побудови неефективної моделі саморегулювання при проведенні дерегуляції». Учасники: заст.голови Держкомпідприємництва Орест Сохар, голова Громадської ради з питань розвитку саморегулювання, президент Союзу кризових менеджерів України Павло Михайліді.

* Прес-конференція заступника голови КМДА Руслана Крамаренка про відновлення роботи інвестиційної комісії з проведення інвестиційних конкурсів.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Корупція по-київськи, або як закордонні товстосуми позбавляють киян їх власного житла». Напередодні Новорічних свят 47-річного киянина Дмитра Павличенко і його дружину з двома синами (6 і 18 років) виконавча служба під охороною міліції викинула на вулицю з власної квартири, після чого всі їхні речі фактично були конфісковані і вивезені в невідомому напрямку, а частина житла - зруйнована. Як вважають потерпілі, яким виконавці не надали копію вилученого майна, таке свавілля стало можливим через те, що на їхню квартиру, розташовану в самому центрі столиці біля Володимирського собору, давно поклала «око» одна закордонна фірма. Учасники: Дмитро Павличенко, Володимир Широченко, правозахисник, журналіст і Марія Волотковського, адвокат (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-448-3114. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Вся правда про антидемпінг імпортованих шприців в Україну". Учасники: генеральний директор "Фогт Медікал ГмбХ" Михайло Фогт; директор ТОВ "Медик-О-Планет" Сергій Шелковніков; ТОВ "Фогт Медікал Логістик" Юрій Недорезанко; глава представництва ТОВ "Фогт Медікал Логістик" Анатолій Зарванський; адвокат, партнер Правової групи "Павленко і Побережнюк" Олександра Павленко.

* Прес-конференція зав.відділом фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України Геннадія Зинов'єва на тему: «Колайдер на канікулах».

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у відкритті автомобільного руху на ділянці реконструкції автомобільної дороги Київського півкільця Жулянського шляхопроводу.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Українська надія на Олімпійських іграх у Лондоні: починається будівництво нових спортивних комплексів у всіх областях України». Місце проведення: найбільший в світі будівельно-господарський гіпермаркет "Епіцентр К» (55 тис. кв.м), вул. Берковецька, 6, м. Київ.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів, пов'язаних з 25-ю річницею Чорнобильської катастрофи.

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