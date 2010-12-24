ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Янукович працевлаштував звільнених міністрів», в якому пише - в результаті адміністративної реформи деякі міністри втратили свої крісла. Тож Президент надав їм посади заступників ...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-trudoustroil-uvolenny-149281/

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Також «Дело» публікує матеріал «Вертолітний майданчик для Януковича обійдеться в 60 млн. грн.», в якому пише - будівельна компанія «Основа» приступила до будівництва вертолітного майданчика, призначеного для обслуговування президента України. Об'єкт буде розташований в столиці біля Паркової дороги, неподалік від Верховної Ради ...

http://delo.ua/ukraine/vertoletnaja-ploschadka-dlja-januko-149258/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Куди йдемо?», В якому подає опитування політиків і чиновників про рік що минає і перспективи майбутнього ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1563153

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Також «Комерсант-Україна» у матеріалі «Бюджет прийняли на швидкість» пише - парламент нівелював значення бюджетного процесу: головний фінансовий документ країни на 2011 рік був прийнятий всього за півтори години без розгляду 2 тис. поправок і за відсутності опозиційних депутатів, які демонстративно залишили сесійну зал. Документ зазнав незначних змін - зокрема, були збільшені витрати на роботу парламентарів, а соціальні витрати обіцяли переглянути в II кварталі ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1563155

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«Комерсант-Україна» у матеріалі «Передноворічний подарунок» пише - український уряд отримав від Міжнародного валютного фонду ще $1,5 млрд. кредитних коштів, що дозволяє повністю профінансувати дефіцит держбюджету поточного року. Для отримання наступного траншу кредиту Україні необхідно буде підвищити ціни на газ і провести пенсійну реформу ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1563156

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Видання «Экономические известия» в публікації «Фірташ переміг у суді» пише - бізнесмен Дмитро Фірташ отримав вагомий аргумент на подальших переговорах про продовження оренди Вільногірського ГМК і Іршанського ГЗК ...

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-pobedil-v-sude

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Також «Экономические известия» в публікації «Банкіри озвучили свої очікування та побажання новому главі Нацбанку» пишуть - банківський ринок втомився від нерегульованості та непрогнозованості, а тому радий будь-яким змінам - так можна резюмувати загальну думку банкірів щодо призначення Сергія Арбузова головою Національного банку ...

http://finance.eizvestia.com/full/bankiry-ozvuchili-svoi-ozhidaniya-i-pozhelaniya-novomu-glave-nacbanka

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«Газета по-киевски» в публікації «Заборонили продавати пиво і сигарети в кіосках» пише - в Києві заборонили продавати пиво і сигарети в кіосках, в найближчих планах - заборона на роботу гастрономів вночі ...

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/24/035334.html

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Видання «Сегодня» у публікації «В ікрі знайшли заборонені солі, а в шампанському - мало не шматки скла» пише - Держспоживстандарт перевірив якість новорічних товарів. Висновки виявилися шокуючими ...

http://www.segodnya.ua/news/14207830.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Газпром допоможе Україні звільнитися від самого себе?» Пише - Газпром і Нафтогаз створять СП для видобутку в Україні шахтного метану. Російський монополіст готовий інвестувати у видобуток газу в Україні і надати технології. Одним словом, що б ми робили, якби не Газпром? Але, віддаючи альтернативні напрямки видобутку газу під егіду Газпрому, Україна фактично відмовляється від своєї стратегічної мети - енергетичної незалежності ...

http://economics.unian.net/rus/detail/71868

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «П'ятницький: створення зони вільної торгівлі в СНД не ускладнить переговори України і ЄС» пише - в 2011 році Україна реально розраховує вийти на завершальний етап переговорного процесу зі створення зони вільної торгівлі з ЄС. При цьому до квітня 2011-го планується підписання договору про ЗВТ у рамках СНД. Чи не суперечить одне другому, а також про конкретні результати у переговорах з Євросоюзом розповів в інтерв'ю УНІАН заступник міністра економіки України Валерій П'ятницький ...

http://economics.unian.net/rus/detail/71799

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Пільгова армія» пише - більше 10 трлн руб. недоотримав бюджет Росії за п'ять років через надання пільг. Якщо значну частину пільг скасувати, вистачило б на модернізацію Збройних сил, вважають у Мінфіні РФ ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252394/lgotnaya_armiya

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Видання «Ведомости» у публікації «Вибухонебезпечний шар» пише - тільки 9% росіян пояснюють заворушення на Манежній площі як міжнаціональний конфлікт.Більшість бачить у події бандитизм або навіть акцію протесту проти бездіяльності влади ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252393/vzryvoopasnyj_sloj

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Видання «Известия» у публікації «Транспортна політика, що роз'єднує країну» пише - серед багатьох особливостей Росії - її виняткова протяжність, яку не подолати склеюванням часових поясів: навіть якщо за китайським прикладом ввести на всій території єдиний московський (або пекінський) час, вона від цього не стане меншою ...

http://www.izvestia.ru/economic/article3149875/

(УНІАН)