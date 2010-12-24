У ЗСУ буде створено дві нові структури - начальник Генштабу

У Збройних силах Україні будуть створені дві нові функціональні структури.

Про це начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО повідомив вчора в ефірі програми «Про головне » на Першому Національному телеканалі.

Він уточнив, що створення нових структур передбачено проектом нового Стратегічного оборонного бюлетеня на період до 2025 року, який вже відпрацьований і проходить обговорення.

Як зазначив начальник Генштабу, відповідно до документа, Збройні сили України залишаться в традиційній структурі, яка включає: Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили.

«Але додадуться такі функціональні структури, як Сили бойового чергування і Сили спеціальних операцій. Це вже нове», - повідомив Г.ПЕДЧЕНКО.

Він уточнив, що нові функціональні структури ЗСУ будуть створені в основному на базі спеціальних підрозділів та Об'єднаних сил швидкого реагування.