Генпрокуратура затримала екс-голову Дніпропетровської ОДА Бондаря

Сьогодні Генеральна прокуратура України затримала екс-голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктора БОНДАРЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генпрокурор України Віктор ПШОНКА.

«Сьогодні порушена кримінальна справа і затримано колишнього голову Дніпропетровської облдержадміністрації В.БОНДАРЯ… Сьогодні викликали на допит і затримали», - сказав він.

В.ПШОНКА також повідомив, що за зловживання сьогодні затримано заступника голови Державної митниці.

«Для нас немає значення – з нової влади вони, чи зі старої», - сказав генпрокурор, зауваживши, що це вже третій посадовець, який призначений на посаду новою владою і затриманий за скоєння злочину.

Між тим, екс-голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР нічого не знає про своє затримання.

У телефонному інтерв’ю кореспонденту УНІАН, він повідомив, що зараз дійсно знаходиться в Генпрокуратурі. “Але я просто даю свідчення по справі”, - зауважив він. На уточнююче запитання: “Тобто вас не затримали?”, він відповів: “Поки що ні”.

В.БОНДАР зауважив, що справа, по якій його викликали до прокуратури, є “старою, яку закривали вже”. На його погляд, справа є абсолютно надуманою.

Водночас він не став уточнювати деталі справи, висловивши сподівання, що Генеральна прокуратура, вислухавши його аргументи, прийме об’єктивне рішення.