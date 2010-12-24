У Генпрокуратурі перебуває 18 кримінальних справ проти високопосадовців - Пшонка

У провадженні Генеральної прокуратури України перебуває 18 кримінальних справ, порушених стосовно високопосадовців за допущені ними зловживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генпрокурор України Віктор ПШОНКА.

За його словами, розслідування 8 справ з 18 вищезазначених уже завершено, заарештовано 9 осіб, а загальна сума збитків становить 17 млрд. грн. і 380 млн. євро.

«Всі ці злочини скоєні з умислом – кожен керівник, заступник міністра скоював ці злочини з особистою зацікавленістю», - запевнив В.ПШОНКА.