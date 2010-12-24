Курс НБУ на 27 грудня
19:43, 24 грудня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 27.12.10 100 USD - 796.1500 (24 грудня - 796.3500) 100 EUR - 1042.8769 (24 грудня - 1040.3516) 10 RUR - 2.6037 (24 грудня - 2.6031) Облікові курси банківських металів на 27.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 109908.51 (24 грудня -110214.84) 961 XAG 10 Срібло - 2314.41 (24 грудня -2323.75) 962 XPT 10 Платина - 137335.88 (24 грудня -137688.92) 964 XPD 10 Паладій - 60825.86 (24 грудня - 59726.25)
ОфіційнийкурсНБУна27.12.10
100USD-796.1500(24грудня -796.3500)
100EUR-1042.8769(24грудня -1040.3516)
10RUR-2.6037(24грудня -2.6031)
Обліковікурсибанківськихметалівна27.12.10за10тройськихунцій(грн.)
959XAU10Золото-109908.51(24 грудня-110214.84)
961XAG10Срібло-2314.41(24 грудня-2323.75)
962XPT10Платина-137335.88(24 грудня-137688.92)
964XPD10Паладій-60825.86(24грудня -59726.25)
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