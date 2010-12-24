Головне на 24 грудня

Основні події сьогоднішнього дня

Генеральна прокуратура України оголосила в розшук екс-голову Державного казначейства України Тетяну СЛЮЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив генпрокурор України Віктор ПШОНКА.

«Вона в розшуку. На мій погляд, прокуратура милосердно поступила, що дала підписку про невиїзд – ходіть до слідства разом з адвокатом, доказуйте свою невинуватість. Але вона цього не робила, тому слідчий виніс постанову про доставлення її в суд і арешт. Тому вона оголошена в розшук», - сказав В.ПШОНКА.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ц. р. на той час генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що колишнього керівника Держказначейства Т.СЛЮЗ обвинувачують у зловживанні службовим становищем.

«Є рішення суду про затримання і доставку до суду першого заступника керівника Держказначейства для обрання запобіжного заходу. Генеральна прокуратура наполягатиме на її утриманні під вартою», - сказав генпрокурор.

О.МЕДВЕДЬКО уточнив, що цю кримінальну справу порушено за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Держказначейства. За цією справою висунуто звинувачення колишньому першому заступнику керівника цього органу Тетяні ГРИЦУН. За рішенням суду її заарештовано.

Як зазначається у матеріалах справи, розглянутих Печерським районним судом Києва, посадовці Держказначейства у період з жовтня 2009 року по січень 2010 року давали вказівки своїм підлеглим не перераховувати конкурсні гарантії у сумі 800 млн. грн. учасникам конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу: компаніям «Нортіма» і «Фрунзе-Флора».

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Печерський районний суд Києва відмовив Генпрокуратурі України в обранні міри запобіжного заходу у вигляді арешту до двох місяців для колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА, подовживши йому термін затримання з трьох до 10 діб.

Про це УНІАН повідомили у генпрокуратурі, зауваживши, що «це право суду» виносити такі рішення.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу щодо колишнього першого заступника міністра юстиції України Є.КОРНІЙЧУКА. У прес-службі ГПУ повідомили, що справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), і що за підозрою у вчиненні вказаного злочину Є.КОРНІЙЧУКА затримано у порядку, передбаченому ст. 115 КПК України.

Довідка УНІАН. 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов'язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту. Крім того, суд зобов'язав «Нафтогаз» заплатити RosUkrEnergo 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання шкоди державі Україна у зв'язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У цій справі звинувачення були пред'явлені колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.

Фінанси

Національний банк України з наступного тижня отримає право контролювати відповідність діловій репутації керівників комерційних банків.

Про це йдеться в прес-релізі Українського кредитно-банківського союзу, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, з 26 грудня ц.р. набуває чинності постанова Нацбанку №454 від 7 жовтня 2010 року «Про затвердження Змін до Положення про порядок створення й державної реєстрації банків, відкриття їх філіалів, представництв, відділень».

Документом передбачено, що Національний банк здійснює контроль за відповідністю ділової репутації керівництва комерційного банку вимогам законодавства України протягом усього часу перебування на керівній посаді. Відповідно до чинних на сьогодні нормативних актів, НБУ визначає відповідність діловій репутації тільки під час узгодження кандидатур на керівні посади в комерційних банках.

Реалізація цього процесу, згідно з постановою, покладається на уповноважений орган – Комісію Нацбанку. Рішення ухвалюватимуться на підставі отриманої інформації, зокрема шляхом розгляду листів, заяв і скарг вкладників, інших кредиторів банку, органів державної влади про факти порушення законодавства України.

Рішення про внесення на розгляд Комісії НБУ питання про відповідність/невідповідність ділової репутації керівника банку ухвалюється заступником голови Національного банку – куратором Служби банківського нагляду або керівником Служби банківського нагляду за наявності хоча б однієї з таких підстав: виявлення суттєвих змін показників діяльності банку; виявлення конфлікту інтересів керівника банку; невиконання банком своїх прострочених зобов`язань впродовж п`яти робочих днів; неефективність функціонування або неадекватність системи управління ризиками банку; виявлення недоліків у системі внутрішнього контролю банку; неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників Національного банку, приховування рахунків, документів, активів.

У тому випадку, якщо Комісія ухвалює рішення про невідповідність керівника банку вимогам законодавства України, Національний банк письмово висуває вимогу до наглядової ради банку про призначення на цю посаду людини з відповідною репутацією. Наглядова рада в тижневий термін повинна повідомити регулятора про вжиті заходи.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», керівники банку повинні мати вищу економічну, юридичну освіту або освіту у сфері управління, а також відповідний стаж роботи в банківській системі не менше 3 років (ці дві вимоги не поширюються на членів наглядової ради банку). Крім того, керівники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію.

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Член фракції "БЮТ-Батьківщина" Наталя КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що опозиція має намір звернутися до Конституційного суду щодо неконституційності ухваленого державного бюджету України на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила сьогодні під час брифінгу.

«Ми будемо звертатися до Конституційного суду. Згідно з висновком науково-експертного управління Верховної Ради бюджет має ряд статей, які порушують Конституцію України», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Згідно із зауваженнями до проекту закону про держбюджет Головне юридичне управління зазначило, що «всупереч конституційним приписам значна частина положень проекту закону про державний бюджет на 2011 рік надає Кабінету міністрів України, Міністерству фінансів широке коло повноважень стосовно регулювання відносин, пов’язаних із здійсненням бюджетних витрат. Такий підхід, на нашу думку, не враховує вимог статей 6, 19, 92 та 95 Конституції України щодо необхідності визначення законом меж повноважень, підстав та способу, в рамках яких мають діяти органи державної влади та їх посадові особи, а також вимог ст. 95 Конституції, згідно з якою виключно законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет України на 2011 рік.

За ухвалення даного закону в цілому проголосували 279 народних депутатів з 298 зареєстрованих в сесійній залі.

Голосували «за» фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ, а також позафракційні депутати.

Фракції «БЮТ-Батьківщина» та більша частина НУ-НС участі в голосуванні не брали і не були присутні в сесійній залі.

Ухваленим документом передбачено визначити доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 281.464.879,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 238.581.192,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.883.686,5 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону.

Передбачено затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 321.948.850,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 279.127.019,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.821.830,5 тис. гривень.

Також передбачено затвердити на 2011 рік повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.185.368,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.497.499,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.687.869,6 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 7.544.398 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 796.100,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.748.297,7 тис. гривень.

Законом установлено граничний розмір дефіциту Державного бюджету України у сумі 38.843.000 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.844.427,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.998.572,1 тис. гривень, згідно з додатком №2.

ВРУ також 275 голосами народних депутатів з 297 зареєстрованих в сесійній залі ухвалила постанову, якою доручила Кабінету міністрів за наслідками виконання бюджету у першому кварталі внести проект закону про зміни до держбюджету в частині збільшення фінансування статей за соціальними видатками. Такі саме зміни КМУ має подати і за наслідками виконання бюджету за перше півріччя.

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Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ підписав угоди між урядом України та Європейською комісією про фінансування трьох програм допомоги Україні з боку Євросоюзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра України, угодами передбачено надання Україні ресурсів на безоплатній та безповоротній основі.

Загальна мета програми “Підтримка впровадження транспортної стратегії України” - реалізація стратегічних пріоритетів розвитку вітчизняної транспортної галузі, впровадження інституційних реформ у транспортному секторі, покращення транспортної інфраструктури. Програма передбачає зміцнення співпраці Україна – Європейський Союз щодо пріоритетів, визначених угодами між Україною та ЄС у транспортному секторі; сприяння подальшому зближення вітчизняного законодавства з нормами ЄС та міжнародними нормами та стандартами та інтеграцію України у транспортні системи Євросоюзу. Вартість програми складає 65 млн. євро.

Головною метою програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України» є приведення екологічної стратегії нашої країни у відповідність до норм ЄС і пріоритетів, погоджених у рамках Плану дій Україна-ЄС та Порядку денного асоціації Україна-ЄС.

Програма передбачає надання допомоги урядові України у поліпшенні показників реалізації екологічної політики, вдосконаленні системи управління у сфері охорони навколишнього середовища та урахуванні екологічних аспектів в стратегіях інших галузей, таких як енергетика, транспорт і промисловість. Серед пріоритетів програми - розбудова інституційного потенціалу та підтримка заходів із вдосконалення законодавства, а також виконання міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у сфері охорони навколишнього середовища. Вартість програми - 35 млн. євро.

Метою програми «Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства» є забезпечення розбудови потенціалу основних інституцій, установ та організацій в Україні для ефективного виконання зобов’язань, визначених Порядком денним асоціації Україна-ЄС. Серед цілей програми - підготовка України до Угоди про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Передовсім йдеться про сфери, визначені як основні для успішної реалізації угоди (санітарні та фітосанітарні заходи СОТ, гарантування якості, ринкова інфраструктура). Вартість цієї програми складає 16 млн. євро.

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Профіцит платіжного балансу України у січні-листопаді 2010 р., за попередніми даними, становив 5,777 млрд. дол. проти 13,505 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за підсумками листопада ц.р. дефіцит платіжного балансу становив 145 млн. дол. проти 578 млн. дол. у листопаді 2009 року.

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Державним бюджетом України на 2011 рік передбачено встановити видатки парламенту на наступний рік в сумі понад 900 млн. грн.

Відповідні дані містяться в законі про Державний бюджет на 2011 рік, що був ухвалений 23 грудня.

В той же час, депутати порівняно з першим читанням Держбюджету майже на 138 млн. грн. збільшили собі фінансування.

Так проектом закону в першому читанні передбачалося, що на здійснення законотворчої діяльності депутати витратять 417, 2 млн. грн., а після внесених поправок ця сума зросла до 504,2 млн. грн. Так само зросла сума коштів на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України з 166,8 млн. грн. до майже 181 млн. грн.; візити депутатів за кордон з 6,2 млн. грн. до 9,5 млн. грн. Збільшилася у порівнянні з першим читанням і сума на обслуговування діяльності Верховної Ради України з 95,2 млн. грн. до майже 126 млн. грн.; фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України з 76 млн. грн. до майже 76,8 млн. грн.; висвітлення діяльності народних депутатів через засоби телебачення і радіомовлення – з 11,2 млн. грн. до 11,8 млн. грн. та фінансова підтримка видання газети “Голос України” та журналу “Віче” зросли з 11,7 млн. грн. до трохи більш як 13 млн. грн. Таким чином загальне фінансування ВР становить 923 млн. грн., а перше читання передбачало суму у 786 млн. грн.

Як пояснив у коментарі кореспонденту УНІАН голова Комітету ВР з питань регламенту Володимир МАКЕЄНКО, збільшення фінансування зумовлене об’єктивними причинами. “Але потрібно порівнювати не з сумою, яка була запропонована на перше читання, а з сумами, які виділялися у 2010, 2009, 2008 роках”, - сказав голова комітету. В.МАКЕЄНКО зауважив, що на балансі Верховної Ради знаходяться санаторно-курортні комплекси на Південному березі Криму і там знаходяться пам’ятки архітектури деяким з яких вже по 100 років. “Так оці кошти планується спрямувати саме туди, щоб ці комплекси не розвалилися. Ці кошти потрібні, щоб підтримати нормальне утримання”, - сказав В.МАКЕЄНКО. Він також зауважив, що частина коштів піде на поліпшення інформатизації парламенту. Зокрема, за словами голови комітету, щодня депутати отримують законопроекти, які роздруковані на першокласному фінському папері. “Наші колеги беруть, їх і доносять до визначеної коробки, навіть не читаючи їх. Звичайно ми хочемо ввести електронний обіг проектів законів”, - сказав він. В.МАКЕЄНКО наголосив, що в перший рік цього введення це буде коштувати дорожче, однак потім буде значна економія на купівлі цього паперу. “Планується і сюди спрямувати кошти. Я, на жаль, не знаю скільки це буде коштувати, оскільки мають бути проведені тендерні процедури”, - сказав він.

*** Фінансування Верховної Ради України у бюджеті 2010 року було встановлено на рівні 822 млн. грн.

Транспорт

У Києві в ніч з 31 грудня на 1 січня метрополітен працюватиме до 3.30, а наземний транспорт - до 4.30.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Згідно з документом, комунальному підприємству «Київський метрополітен» доручено 31 грудня з 20.00 збільшити кількість пар поїздів на лініях метрополітену і в новорічну ніч подовжити свою роботу на 3.30, тобто орієнтовно до 3.30 1 січня.

Крім того, комунальне підприємство «Київпастранс» 31 грудня з 20.00 має збільшити кількість рухомого складу на автобусних, трамвайних, тролейбусних маршрутах та організувати їх роботу до 4.30. Роботу першої зміни буде розпочато згідно з графіками вихідного дня.

Кількість пар поїздів на лініях метрополітену, кількість рухомого складу на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі та в режимі маршрутного таксі, трамвайних, тролейбусних маршрутах також буде збільшено 7 січня під час проведення заходів на Майдані Незалежності (початок о 14.00) та 19 січня з 13.00 і до закінчення заходів у Парку культури і відпочинку «Гідропарк».

(УНІАН)