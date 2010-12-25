Головне на 25 грудня

Основні події сьогоднішнього дня

Фінанси

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що Державний бюджет на 2011 рік буде підписаний главою держави до кінця цього тижня.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Державний бюджет України буде підписаний до кінця цього тижня", - сказав В ЛИТВИН. Голова ВР висловив сподівання, що одразу після цього більшість обласних рад проведуть свої засідання для ухвалення обласних бюджетів. "Я сподіваюсь, що до початку нового року відбудуться сесії обласних рад, які в свою чергу ухвалять місцеві бюджети, щоб країна почала жити вже за відповідними законами з 1 січня 2011 року", - сказав В.ЛИТВИН. На думку голови ВР, це стане справжнім першим випробуванням нової місцевої влади.

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У Національному банку вважають своїм пріоритетним завданням зниження інфляції в Україні до 2014 року до 5% і утримання її надалі в межах 3-5%.

Про це йдеться у «Засадах грошово-кредитної політики на 2011 рік», пише тижневик «Дзеркало тижня».

Пріоритетною ж метою грошово-кредитної політики в 2011 році НБУ визначив сприяння зниженню темпів зростання споживацьких цін до рівня 8,9% (як визначено в бюджеті-2011).

«У цьому значенні стримана монетарна політика запобігатиме різким сплескам прискорення споживацьких цін, а позитивні перспективи розвитку сільського господарства і характерне для посткризового відновлення посилення внутрішньої ділової активності суб'єктів господарювання забезпечуватимуть достатню насиченість споживацького ринку і помірні темпи зростання цін у найвагомішому його сегменті - продовольчих товарів», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, в Україні за роки незалежності ніколи не було інфляції нижче за 5%. Єдиним виключенням став 2002 рік, коли в країні спостерігалася дефляція 0,6%.

У 2010 році інфляція очікується на рівні близько 9,5%.

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Виключення з антикорупційного законопроекту норми про обов'язкове декларування доходів і витрат усіма близькими людьми і родичами державних службовців має політичні мотиви.

Таку думку в коментарі «Дзеркалу тижня» висловив народний депутат від блоку «Наша Україна - Народна самооборона», член робочої групи з доопрацювання законопроекту №7487 Руслан КНЯЗЕВИЧ.

«По суті, відсутність цієї норми повністю вихолостила антикорупційний законопроект», - заявив він.

На думку парламентарія, контроль і спеціальна перевірка близьких осіб держслужбовців дали б реальний інструмент перевірки і притягнення до відповідальності чиновників. «І мені не зрозуміло, навіщо взагалі було міняти наше в цілому вельми прогресивне антикорупційне законодавство, якщо дана норма з нього виключена? Очевидні політичні мотиви», - зазначив Р.КНЯЗЕВИЧ.

Він підкреслив також, в законопроекті «повторено низку абсурдних статей, які вже півтора роки були предметом критики усіх фахівців».

«Так, до переліку суб'єктів для спеціальної антикорупційної перевірки підпадають всі громадські організації, а також всі члени дільничних і територіальних виборчих комісій. Тобто перевірці піддаватимуться люди, які ніякого відношення до державної служби не мають. Боюся, що після того, як наші силові структури почнуть перевіряти виборчі комісії, в них залишаться працювати члени тільки однієї партії», - резюмував депутат.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу проект закону №7487 «Про принципи запобігання і протидії корупції в Україні», ініційований Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, у четвер, 23 грудня.

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Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО ініціює надання парламенту інформації від податкової адміністрації щодо взаємин податкових органів з платниками єдиного податку.

Про це він заявив сьогодні в коментарі УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, з’явилася інформація, що в деяких регіонах податківці укладають з підприємцями, які сплачують єдиний податок, угоди, що таке пільгове оподаткування буде діяти тільки протягом першого кварталу 2011 року.

В той же час, нагадав віце-спікер, згідно з ухваленим Податковим кодексом, таке оподаткування має відбуватися цілий рік. «Податкова адміністрація має дати роз’яснення з приводу того, на яких підставах укладаються ці угоди, і на яких підставах порушується податковий кодекс», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, якщо інформація дійсно підтвердиться, то керівництво Податкової адміністрації має піти у відставку.

«Не можна допускати податкового свавілля. Тому керівництво податкової має офіційно роз’яснити принципи своїх взаємин з платниками єдиного податку протягом 2011 року», - сказав він.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора ШЕЙБУТА з посади першого заступника голови Державної податкової адміністрації України - начальника податкової міліції.Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом Президент призначив першим заступником голови Державної податкової служби України - начальником податкової міліції Андрія ГОЛОВАЧА.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віталія ЗАХАРЧЕНКА головою Державної податкової служби України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом Президент звільнив з посади голови ДПАУ Олександра ПАПАІКУ.

В.ЗАХАРЧЕНКО до цього призначення був першим заступником голови Державної податкової адміністрації України.

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Україна в односторонньому порядку не денонсуватиме угоду з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ після відкриття автомобільного руху на Жулянському шляхопроводі в Києві.

«Відносини з європейською країною, членом Євросоюзу мають бути європейські. А це означає, що ми зараз прискоримо наші переговори, шукатимемо взаємоприйнятний вихід, і ми цей вихід знайдемо. Ми не збираємося ні з Кіпром, ні з будь-якою іншою країною розмовляти мовою погроз, ультиматумів. Це не в нашому дусі, і не в нашому стилі. Йти шляхом якихось односторонніх дій наш уряд не буде, хто б там що не казав», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що проблему з офшорами слід вирішувати в комплексі. «Якщо говорити в цілому про офшори, то у нас у світі існує, мабуть, більше 50 офшорів, зокрема в таких країнах, як Великобританія. Тому штучне притягнення уваги до однієї сторони ніби відволікає нашу увагу від загальної проблеми взаємодії та економічних зв'язків з офшорами», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 24 грудня, віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО висловив сподівання, що Кабінет міністрів України найближчим часом прийме рішення про денонсацію угоди з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування.

С.ТІГІПКО також повідомив, що за його дорученням Міністерство закордонних справ готує відповідні документи для розгляду на засіданні уряду. «У нас справді є можливість, заздалегідь попередивши (Кіпр – УНІАН), вийти з угоди», - сказав С.ТІГІПКО.

Раніше С.ТІГІПКО також заявляв, що економічні інтереси України не мають страждати через угоду, підписану ще за часів СРСР.

«Кіпр давно перетворився на найбільшого інвестора в українську економіку: звідти інвестовано понад 8,5 млрд. доларів. А з України на Кіпр, за даними офіційної статистики, тільки прямих інвестицій 6,3 млрд. доларів. Усім зрозуміло, що ці інвестиції – кошти українських підприємств, які уникають оподаткування. Саме тому ми маємо перекрити канали втрат бюджету через офшори», - зазначав С.ТІГІПКО.

Угода між урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна була підписана 29 жовтня 1982 року.

Переговори з Кіпром про зміну цієї угоди Україна веде з 1997 року.

Банки

АКБ «Правекс-Банк», який входить у четверту десятку найбільших банків України, має намір у найближчі роки увійти до десятки найбільших банків.

Про це заявив голова правління «Правекс-Банку» Сергій НАУМОВ в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 48 (828) 25 - 29 грудня 2010).

«Поставлено абсолютно чітке стратегічне завдання - увійти до числа десяти найбільших учасників ринку вже в найближчі роки і потім закріпитися в першій п'ятірці. Слід сказати, що такі цілі цілком адекватні для Intesa Sanpaolo: банк є лідером ринку в Італії, а його дочірні структури входять як мінімум у першу десятку в більшості країн своєї присутності», - заявив С.НАУМОВ.

Він повідомив, що на сьогодні продовжується реорганізація банку. «Довелося одночасно займатися оптимізацією і трансформацією мережі. Аби привести її у відповідність зі стандартами і принципами організації групи, було скорочено понад 177 відділень, натомість створено шість регіональних центрів по роботі з малим і середнім бізнесом і шість роздрібних регіональних центрів. Зараз у нас близько 420 відділень - це оптимальна на сьогодні кількість, що покриває всю Україну», - повідомив голова правління.

За словами банкіра, процес реорганізації вже пройшов найбільш активну фазу, тому нових серйозних скорочень мережі вже не буде. «Якщо якісь відділення і закриватимуться, то це більше буде пов'язано з перспективністю того чи іншого регіону або з реалокацією точок присутності шляхом пошуку ефективніших і вигідніших місць їх розташування», - зазначив він.

Крім того, С.НАУМОВ повідомив, що одним з головних пріоритетів розвитку банку є корпоративний сегмент. «Правекс» завжди був орієнтований на роздріб. Усі зобов'язання щодо кредитів юросіб на кінець 2009 року лише трохи перевищували 290 млн. грн. Але сьогодні модель ведення бізнесу змінилася. Ми переорієнтовувалися на більш структуровану універсальну бізнес-модель. Зараз ми розпочали активну роботу по залученню корпоративних клієнтів», - повідомив банкір.

Довідка УНІАН. АКБ "Правекс-Банк" створений у 1992 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

На 1 жовтня 2010 року активи банку склали 5,891 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 5,444 млрд. грн., зобов'язання – 4,958 млрд. грн., статутний капітал – 1,562 млрд. грн., власний капітал – 932,377 млн. грн.

«Правекс-Банк» (Київ) у січні-вересні 2010 року мав збитки в розмірі 146,690 млн. грн.

Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій "Правекс-Банку".

ПЕК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що будівництво Росією газопроводу «Південний потік» було розпочато, в тому числі, й з метою впливу на українську владу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”, яке було оприлюднене 24 грудня.

«Ми ведемо дуже непрості переговори, запропонувавши український проект модернізації української газотранспортної системи замість будівництва “Південного потоку”. Це неприємне питання для Росії, і воно неприємне для України з точки зору того, що нам це дуже невигідно, щоб будь-які обсяги газу йшли в обхід території України. Ми повинні створити всі умови, надати всі гарантії – і технічні, і політичні – і Росії, і Європейському Союзу, що Україна надійний транзитер», - пояснив ситуацію Президент, наголосивши, що Україна у цьому процесі намагається бути переконливою.

«Тому ця боротьба йде, і я скажу, що вона непроста. Це боротьба реальна, конкретна, але ми з відкритим забралом пішли. З першої хвилини я сказав тоді публічно: якщо це спосіб шантажу, впливу на Україну, щоб держава в деяких питаннях пішла назустріч… Ми це розуміємо. У політичних відносинах іноді такі прийоми бувають. Але це розпочалося до нас. Це було ще при попередній владі… Це виклик, на який довелося відповідати нам», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, якщо «Росія і Європейський Союз погодяться на український варіант модернізації української ГТС, «Південний потік» відпадає сам по собі».

«Ми модернізуємо частину наших газопроводів, які йдуть Півднем України, і ми отримаємо близько 35 млрд. додаткових можливостей прокачування газу», - заявив глава держави, водночас, наголосив, що, що без ЄС такий проект неможливий.

Соцполітика

Сума боргу із зарплати працівникам вугільних державних підприємств у Луганській області становить 269,5 млн. грн.Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Профспілки працівників вугільної промисловості (ППВП) України.

Загалом на державних підприємствах вугільної промисловості, станом на 23 грудня, заборгованість із зарплати перед трудящими становить 689,8 млн. грн. Обов'язкових нарахувань на зарплату не перераховано на суму 1 млрд. 451,2 млн. грн.

Борги із зарплати на діючих вуглевидобувних підприємствах становили 666,9 млн. грн., ще 1 млрд. 410 млн. грн. із зарплати трудящих несплачені ними до Пенсійного фонду України й інших фондів соцстраху.

На діючих шахтах у Луганському регіоні трудящим не виплатили на руки 269,5 млн. грн., до того ж 522,8 млн. грн. заборгували до фондів. Це другий показник в Україні. На першому місці Донецька область - заборгованість перед працівниками становить 348 млн. грн., за обов'язковими відрахуваннями – 725,3 млн. грн.

В організаціях шахтобудівного комплексу безпосередньо працівникам не виплатили 14,5 млн. грн. Ще 26,8 млн. грн. не перераховані до Пенсійного фонду і фондів соцстраху. Ще 8,4 млн. грн. становить заборгованість перед трудящими шахт III групи. Борги за нарахуваннями - 14,4 млн. грн.

Транспорт

Сьогодні в Києві відкрито автомобільний рух на ділянці першого пускового комплексу реконструкції Жулянського шляхопроводу завдовжки 2,2 км в напрямку Борщагівки і Теремків.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії відкриття руху взяв участь прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Вартість робіт, які були виконані генеральним підрядником ВАТ «Уманьавтодор», становить 180,5 млн. грн.

Як повідомлялося, для автомобілів розширили дорожнє полотно шляхопроводу, а будівництво повноцінної розв'язки закінчать через рік. Але навіть для того, щоб збільшити кількість смуг руху з чотирьох до восьми, довелося перекласти в цьому місці всі підземні комунікації: газопровід, водоводи, телефонні канали.

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У бюджеті України немає коштів для реалізації ідеї губернатора Київської області Анатолія ПРИСЯЖНЮКА щодо будівництва автотраси для проведення змагань “Формула-1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ після відкриття автомобільного руху на Жулянському шляхопроводі в Києві.

«Мріяти не шкідливо, дуже навіть корисно. Якщо пан ПРИСЯЖНЮК залучить іноземні інвестиції – я йому аплодуватиму. З погляду бюджетних грошей, у нас зараз є більш першочергові витрати, на які ми наші бюджетні ресурси направлятимемо. А з погляду інвестицій – я всіляко сприятиму ПРИСЯЖНЮКУ, допомагатиму. Я теж зацікавлений, щоб у нас така прекрасна траса з'явилася», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявив, що впродовж двох років в Іванківському районі Київської області з'явиться автотраса для проведення змагань «Формула-1».

За його словами, вже прийняте рішення про виділення під цей проект близько 100 га землі. Загальний кошторис робіт - близько 1 млрд. доларів.

У той же час А.ПРИСЯЖНЮК відмовився уточнювати, хто саме виступить інвестором будівництва, зазначивши, що особисто бачив цей проект, який уже пройшов експертне узгодження в Данії з фахівцями, котрі свого часу будували аналогічні траси в Об'єднаних Арабських Еміратах і Сінгапурі.

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Міжнародний аеропорт Брюсселя, який у п'ятницю до 16.00 (18.00 мск) працював тільки на відправку рейсів у зв'язку з погодними умовами, відновив прийом літаків, повідомляє РІА Новини.

Незважаючи на те, що в першій половині дня всі злітно-посадкові смуги були відкриті, роботу служб аеропорту значно уповільнювали труднощі з завантаженням та вивантаженням багажу з авіалайнерів. Між тим, у зв'язку із затримками вильотів авіарейсів, провести різдвяну ніч в брюссельському аеропорту належить кільком сотням пасажирів. Для них міністерство оборони Бельгії та місцеве відділення Червоного Хреста вже виділили розкладачки і ковдри.

Погода

Погода на території України завтра, 26 грудня, суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західній частині сніг та мокрий сніг, вночі місцями сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; температура протягом доби 0-5° морозу, в Карпатах до 10° морозу.

На решті території невеликий дощ (вдень у північних та більшості центральних областей з переходом у мокрий сніг), лише у східній, а вночі і південній частині без істотних опадів; температура протягом доби 0-5° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях 5-10°; в Криму вночі 7-12°, вдень 11-16° тепла.

Вночі та вранці в Україні, крім заходу та півночі, місцями туман, на дорогах північної половини подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, на заході північно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області невеликий дощ, вдень з переходом в мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень по області 0-5° тепла, у Києві - вночі та вдень 0-2° тепла.

(УНІАН)