Луценка затримали за дорученням слідчого Генпрокуратури – джерело

Співробітники Служби безпеки України затримали в неділю колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА за дорученням слідчого Генеральної прокуратури.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, спецпідрозділ СБУ «Альфа» 26 грудня близько 13.00 затримав Ю.ЛУЦЕНКА, коли той вийшов гуляти із своїм собакою з будинку, де мешкає, на вулиці Старонаводницькій. Під час прогулянки його затримали 11 бійців «Альфи» і, нічого не повідомляючи, посадили до мікроавтобуса та повезли у невідомому напрямку», - повідомила прес-секретар Ю.ЛУЦЕНКА Інна КИСІЛЬ, зауваживши, що також під час затримання були присутні представники Генеральної прокуратури України.

При цьому І.КИСІЛЬ наголосила, що за Ю.ЛУЦЕНКОМ велося спостереження.

Водночас, як повідомив один із родичів Ю.ЛУЦЕНКА, «він вийшов із собакою і щойно повернув за ріг будинку, де немає відеокамер зовнішнього спостереження, як із таксі вистрибнули кілька чоловіків, які потім посадили Ю.ЛУЦЕНКА до автомобіля і повезли у невідомому напрямку».

За словами співрозмовника агентства, єдине, що екс-міністр встиг зробити, це передати своєму родичу мобільний телефон та собаку.