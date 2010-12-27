Янукович побажав Тимошенко «знайти можливості захистити себе»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ побажав політику Юлії ТИМОШЕНКО «знайти можливості захистити себе» у ході розслідування та суду за кримінальною справою, порушеної проти неї Генеральною прокуратурою.

Про це Глава держави сказав в інтерв’ю програмі «ТСН - тиждень» в ефірі телеканалу «1+1».

Відповідаючи на запитання, чи може він, як Президент, гарантувати прозорість судового процесу у цій справі, щоб відкинути підозри у політичному переслідуванні Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Я у цьому зацікавлений більше, ніж хто. Я хочу побажати Юлії Володимирівні, щоб вона знайшла можливість себе захистити. І я в цьому зацікавлений. Хай вона захистить і себе, і будь кого зі своїх підлеглих, юридичним шляхом».

При цьому він запевнив, що у цій справі немає й «сотої відсотка політики».