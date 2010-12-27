Італія запропонувала Єгипту створити електромагнітний щит для відлякування акул

Італія запропонувала Єгипту інноваційну ідею створення в Червоному морі в районі узбережжя Шарм-еш-Шейха електромагнітного щита для відлякування акул.

Як передає сайт Youm7, за словами фахівців, такий спосіб порятунку туристів від морських хижаків не вплине на морське судноплавство, а також є абсолютно безпечним як для людей, так і для довкілля.

За інформацією розробників ідеї "щита від акул", поширювані спеціальною технікою електромагнітні хвилі точково діятимуть на акул, відлякуючи їх від узбережжя.

Цей спосіб вже успішно випробувано на пляжах Південно-Африканської Республіки та Австралії. Єгипетські чиновники також зацікавилися цією ідеєю. Передбачається, що електромагнітний щит буде найближчим часом протестовано в Червоному морі в затоці Набак і у водах заповідника Рас-Мухаммед.

На початку грудня в районі Шарм-еш-Шейха було зафіксовано 5 нападів акул на відпочиваючих. В результаті серйозно постраждали троє російських туристів і один громадянин України. 5 грудня 70-річна туристка з Німеччини загинула в результаті нападу акули поблизу пляжу фешенебельного готелю Hyatt Regency в бухті Наама-Бей.