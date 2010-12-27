ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Які бонуси отримають українські менеджери за 2010 рік», в якому наводить результати власного опитування топ-менеджерів провідних компаній в Україні щодо того, які бонуси вони мають намір виплатити своїм співробітникам за підсумками 2010 року ...

http://delo.ua/management/kakie-bonusy-poluchat-ukrainski-149347/

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Також «Дело» публікує матеріал «Хто скуповував українські активи в 2010 році», в якому пише - в поточному році більше 40 українських компаній змінили власників. Обсяг українського ринку M&A за підсумками цього року може перевищити $ 6 млрд.

http://delo.ua/finance/kto-skupal-ukrainskie-aktivy-v-149338/

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Видання «Экономические известия» в публікації «Гряде соціальна афера» пише - регіонали, швидше за все, мають серйозны наміри радикально вирішити проблему багатомільярдної соціальної заборгованості перед громадянами. Для досягнення цієї мети потрібно вирішити дві підпроблеми - спочатку незабезпечені, але діючі соціальні закони і вже наявні соціальні борги в розмірі понад 100 млрд. грн. Грунт для цього готується - особливі підозри викликає надмірна запопадливість ключових юристів Партії регіонів (ПР) виконувати вимоги Європейського суду з прав людини (Євросуд) ...

http://state.eizvestia.com/full/gryadet-socialnaya-afera

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Також «Экономические известия» в публікації «Складено перший рейтинг юридичних компаній України» пишуть - за 2009 р. загальний обсяг бізнесу, який зібрали юридичні компанії, що працюють в Україні, становить приблизно 3 млрд. грн. За оцінками РА «Експерт-Рейтинг», це саме та місткість ринку, на яку українські та зарубіжні юристи можуть розраховувати і в 2010 р.

http://finance.eizvestia.com/full/sostavlen-pervyj-rejting-yuridicheskih-kompanij-ukrainy

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«Газета по-киевски» в публікації «Кому вертоліт, а кому - електричка» пише - в наступному році киян порадують слоном, аквапарком і станціями міської електрички, а для президента добудують вертолітний майданчик ...

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/27/035103.html

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Видання «Сегодня» у публікації «Сірі» мобілки в Україні заборонять не скоро» пише - відключення нелегалів може затягнутися на місяці, оскільки оператори заявляють, що зможуть блокувати трубки лише за рішенням суду...

http://www.segodnya.ua/news/14208404.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Французи прийдуть морем» пише - президент Росії повідомив президенту Франції, що для російського флоту обрані кораблі типу Mistral. Перші два побудують у Франції, із запчастинами і підготовкою моряків їх ціна досягне 1,3 млрд євро.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252510/francuzy_pridut_morem

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Також «Ведомости» у публікації «Детектор мзди» пишуть - для боротьби з корупцією і реалізації реформи міліції депутати запропонували базовий закон про застосування поліграфа ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252518/detektor_mzdy

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Видання «Известия» у публікації «Посымейний податок» пише - в Росії прибутковий податок будуть брати не з окремої людини, а з сім`ї. Це дозволить оцінити рівень доходів кожного "осередку суспільства" і фінансово підтримати громадян з дітьми. Така пропозиція міститься в доповіді робочої групи до спільного засідання Державної ради і президентської комісії з реалізації пріоритетних національних проектів і демографічної політики ...

http://www.izvestia.ru/economic/article3150001/

(УНІАН)