Синод УПЦ МП виступає проти легалізації грального бізнесу

Священний Синод Української православної церкви Московського патріархату звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА і спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА з метою попередити можливу легалізацію в Україні грального бізнесу.

Про це йдеться у зверненні Синоду, текст якого розміщений на сайті УПЦ МП.

Зокрема, автори звернення нагадують, що в 2009 році, зокрема і на прохання УПЦ, влада заборонила в Україні гральний бізнес.

«Ця подія була позитивно сприйнята як релігійними організаціями України, так і суспільством у цілому», - сказано в зверненні.

«Нещодавно Міністерство фінансів України підготувало і обнародувало на своєму сайті законопроект «Про азартні ігри» та ініціює відродження в Україні грального бізнесу, мотивуючи це необхідністю наповнювати бюджет. До нас мають знову повернутися казино, ігрові автомати, гра в карти і кості на гроші тощо», - зазначає Синод УПЦ МП.

На думку Церкви, спроба легалізувати гральний бізнес не сприятиме підвищенню авторитету державної влади в очах суспільства і віруючих.

«Попередній досвід показав, що результатом такої легалізації є падіння моральності в суспільстві, руйнування сімей і розбещення дітей. Намагатися заробити гроші на експлуатації людської слабкості і пристрасті є аморальним. У зв'язку з цим просимо Вас особисто звернути увагу на цю проблему і зробити все можливе для того, щоб в Україні гріх не був легалізований», - підкреслюється у зверненні, підписаному митрополитом Київським і всієї України, предстоятелем УПЦ МП ВОЛОДИМИРОМ.

