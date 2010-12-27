Рівень дотримання законності отримав найгіршу експертну оцінку - опитування

Рівень дотримання законності отримав найгіршу експертну оцінку серед індикаторів розвитку України у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в результатах проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва опитування “Підсумки 2010 року: оцінки експертів”, що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, експерти дали вкрай негативну оцінку основним індикаторам стану розвитку країни у 2010 році. За десятибальною шкалою найгіршу оцінку отримав рівень дотримання законності в України – 1,6. Так само незадовільно було оцінено стан свободи підприємництва (2,8), рівень демократії (2,9), економічну ситуацію (3,0) та стан свободи слова (3,1).

У той же час експерти відзначили дуже високий рівень корупції (8,4).

Експертне опитування проводилося 15-23 грудня 2010 року. Усього методом анкетування було опитано 45 експертів.

