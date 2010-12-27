Фесенко не виключає арешту Тимошенко

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО не виключає арешту лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, однією із головних інтриг наступного року буде питання: арештують чи ні Ю.ТИМОШЕНКО.

«На мій погляд, з раціональної точки зору арешт Ю.ТИМОШЕНКО був би дуже суттєвою помилкою, я сказав би, взагалі дурницею, з боку нинішньої влади», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він вважає, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО створить проблеми саме для нинішньої влади. Зокрема, на його думку, це може призвести до охолодження відносин України із Заходом, може погіршити імідж Президента на міжнародній арені, а також це може реанімувати Ю.ТИМОШЕНКО як політика.

«У цьому році вона зіткнулась із серйозними проблемами – дві третини населення їй не довіряло. Але якщо вона стане жертвою нинішнього режиму, це викличе співчуття і, можливо, зростання підтримки її діяльності», - сказав політолог.

Він висловив думку, що це розуміють на Банковій, але останні події, у тому числі затримання екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, свідчить про те, що нинішня влада не завжди діє раціонально. Саме тому В.ФЕСЕНКО і не виключає можливого арешту лідера «Батьківщини».

Також В.ФЕСЕНКО бачить взаємозв’язок між арештом Ю.ТИМОШЕНКО і датою наступних парламентських виборів. «Від того, як буде вирішена доля Ю.ТИМОШЕНКО, буде залежати і доля парламентських виборів у наступному році», - сказав він.

При цьому В.ФЕСЕНКО нагадав, що за наявності судимості Ю.ТИМОШЕНКО не зможе брати участі у цих виборах, а він бачить велике бажання влади позбавити її такої можливості.