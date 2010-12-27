Луценка заарештовано

Печерський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, суд задовільнив подання слідчого Генеральної прокуратури. Згідно з рішенням суду, Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме під вартою протягом двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, спец підрозділ СБУ «Альфа» в неділю близько 13.00 затримав Ю.ЛУЦЕНКА, коли той пішов гуляти із своєю собакою з будинку, де мешкає, на вулиці Старонаводницькій. Під час прогулянки його затримали 11 бійців «Альфи» і, нічого не повідомляючи, посадили до мікроавтобуса та повезли у невідомому напрямку», - повідомила прес-секретар Ю.ЛУЦЕНКА Інна КИСІЛЬ, зауваживши, що також під час затримання були присутні представники Генеральної прокуратури України.

При цьому І.КІСІЛЬ наголосила, що за Ю.ЛУЦЕНКОМ велось спостереження.

Водночас, як повідомив один із родичів Ю.ЛУЦЕНКА, «він вийшов із собакою і ледь повернув за ріг будинку, де немає відеокамер зовнішнього спостереження, як із таксі вистрибнули кілька чоловіків, які потім посадили ЛУЦЕНКА до автомобіля і повезли у невідомому напрямку».

За словами співрозмовника агентства, єдине, що екс-міністр встиг зробити, це передати своєму родичу мобільний телефон та собаку.

Між тим, екс-міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО вважає своє затримання черговим доказом політики залякування суспільства і терору проти опозиції в Україні.

На цьому він наголосив у своїй заяві, текст якої розміщено на сайті «Народної самооборони».

«Вітаю Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА з тим, що на шостий рік розслідування справи по його отруєнню в справі нарешті з`явився затриманий. Думаю, що в нинішній політичній ситуації абсолютно логічним є той факт, що ним виявився колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО», - зазначив екс-міністр.

«Тим більше, не повинен дивувати той факт, що при категоричній відмові приходити по повістках в прокуратуру самого потерпілого ЮЩЕНКА, а також ряду свідків, включаючи і ЯНУКОВИЧА, слідство ГПУ, використовуючи 11 бійців спецназу СБУ, доставило в слідчий ізолятор саме ЛУЦЕНКА», - зауважив затриманий.

«Характерною деталлю, яка свідчить про повноту абсурду, є обгрунтування мого затримання – я нібито можу продовжувати скоювати інкриміновані мені посадові злочини (і це при тому, що я вже рік не обіймаю посаду міністра), а також створювати небезпеку для суспільства!», - висловив подив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Для мене очевидним є політичний характер цієї та інших репресивних справ проти опонентів нинішньої влади», - додав політик.

Наразі відомо, що екс-міністра утримують в слідчому ізоляторі СБУ, розташованому в Аскольдовому провулку в Києві.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у заволодінні, за попередньою змовою зі своїм водієм Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ, шляхом зловживання службовим становищем, державними коштами на суму понад 238 тисяч гривень і у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого державі завдано матеріальних збитків на суму понад 130 тисяч гривень.

Крім того, 18 грудня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що його намагаються "прив’язати" до справи про отруєння екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА.