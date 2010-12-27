Головне на 27 грудня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віталія ЗАХАРЧЕНКА головою Державної податкової служби України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом Президент звільнив з посади голову ДПАУ Олександра ПАПАЇКУ.

В.ЗАХАРЧЕНКО до цього призначення обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України.

В.ЗАХАРЧЕНКО народився 20 січня 1963 року в м. Костянтинівка Донецької області. В 1986 році закінчив Ризьку спеціальну середню школу міліції МВС СРСР, у 1991 році - Ризький філіал Мінської вищої школи МВС СРСР, у 1998 році - магістрат Національної академії внутрішніх справ України, в 2010 році - Полтавський університет економіки та торгівлі, міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців” за спеціальністю „Облік і аудит”.

З травня 2008 року до липня 2009 року В.ЗАХАРЧЕНКО обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації в Полтавській області, з липня 2009 року до червня 2010 року - перший заступник голови - начальник управління податкової міліції ДПА в Полтавській області, з червня до липня 2010 року - перший заступник начальника податкової міліції ДПА України.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора ШЕЙБУТА з посади першого заступника голови Державної податкової адміністрації України – начальника податкової міліції.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом Президент призначив першим заступником голови Державної податкової служби України - начальником податкової міліції генерал-майора податкової міліції Андрія ГОЛОВАЧА.

А.ГОЛОВАЧ народився в 1969 році в Донецьку. У 1996 році закінчив Донецький державний університет, у 2000 році - Національну академію внутрішніх справ. З червня 2002 року по листопад 2009 року очолював управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області. З березня по грудень 2010 року - перший заступник начальника податкової міліції - начальник Головного управління податкової міліції ДПА України.

Профіцит платіжного балансу України в січні-листопаді 2010 р., за попередніми даними, становив 5,777 млрд. дол. проти 13,505 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за підсумками листопада дефіцит платіжного балансу становив 145 млн. дол. проти 641 млн. дол. у листопаді 2009 року.

За даними Нацбанку, за січень-листопад ц.р. поточний рахунок був сформований із дефіцитом 1 млрд. 636 млн. дол., що на 536 млн. дол. більше, ніж за відповідний період 2009 року., зокрема, в листопаді - 508 млн. дол. (у листопаді 2009 року - 318 млн. дол.).

Профіцит по капітальному й фінансовому рахунку в листопаді становив 363 млн. дол. Він, в основному, був забезпечений залученнями за гарантованими урядом довгостроковими кредитами й облігаціями реального сектора, а також збереженням достатньо високих обсягів надходжень прямих іноземних інвестицій. З іншого боку, в листопаді зберігався підвищеним попит на валюту на готівковому ринку.

З початку 2010 року профіцит капітального і фінансового рахунку досяг 7,4 млрд. дол., при цьому, за 11 місяців 2009 року дефіцит становив 12,4 млрд. дол.

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в листопаді були найбільшими в поточному році (725 млн. дол.). Цей рівень було забезпечено завдяки інвестиціям у банківський сектор (77,8% від загального обсягу чистих надходжень). Загалом із початку року чиста приплив ПІІ становив 4,8 млрд. дол., що на 6,8% більше рівня аналогічного періоду минулого року (4,5 млрд. дол.), із них до банківського сектора надійшло 41% (минулого року - 43%).

Сальдо за кредитами і облігаціях зберігається позитивним – 1,3 млрд. дол. США в листопаді.

Операції банківського сектора за кредитами і облігаціями в листопаді були майже збалансованими: негативне сальдо становило 89 млн. дол. (rollover становив 92% проти 80% у жовтні).

Загалом за січень-листопад 2010 року сальдо за операціями з кредитами й облігаціями приватного сектора було позитивним - 650 млн. дол. (порівняно з дефіцитом 8,4 млрд. дол. за відповідний період минулого року).

За даними НБУ, в листопаді продовжувався приріст готівкової валюти поза банківською системою в значних обсягах – 1,5 млрд. дол. (у жовтні – 1,7 млрд. дол.). Загалом за 11 місяців ц.р. приріст валюти поза банками становив 5,8 млрд. дол., що на 32,9% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Негативне сальдо платіжного балансу в листопаді (145 млн. дол.) було профінансоване за рахунок резервних активів. Їх обсяг станом на 1 грудня 2010 року становив 33,5 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,1 місяців майбутнього періоду.

27 грудня ц.р. Малиновський районний суд Одеси задовольнив скаргу ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) на постанову про порушення кримінальної справи. Таким чином, всі звинувачення підприємства в спробах контрабанди, раніше висунуті Державною митною службою і Службою безпеки України, зняті. Про це повідомляється в прес-релізі АМКР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням підприємства, 24 грудня представник прокуратури під час судового засідання заявив, що прокуратура не вбачає неправомірності в діях ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а отже, і підстав для порушення кримінальної справи. Рішення суду також знімає арешт з партії вугілля, імпортованого підприємством у серпні і вилученого як речовий доказ у рамках порушеної кримінальної справи, котра була затримана Держмитницею іу весь цей час знаходилася в порту.

«Ми вітаємо це рішення, ми його чекали як єдино можливе і справедливе. У нас ніколи не було сумніву в правоті нашої позиції, оскільки ми представили докази правильності задекларованої нами ціни імпортоване на вугілля, і відсутність будь-яких порушень у наших діях. Втішає, що суд поставив крапку в цій справі, котра із самого початку шкодила іміджу України як країни, привабливої для іноземних інвестицій», - цитує прес-служба АМКР слова генерального директора «АрселорМіттал Кривий Ріг» Ріната СТАРКОВА.

У АМКР так само зазначають, що останній корабель з партією коксівного вугілля, імпортований ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» минулого тижня, був розмитнений за контрактною ціною, відповідно до чинного законодавства. Таким чином, ще до прийняття судового рішення Держмитниця визнала справедливим контрактну вартість вугілля, за якою ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» імпортує вугілля до України.

Білорусь планує збільшити імпорт електроенергії з України в 2011 році до 4 млрд. кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО під час зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.

«Ми вперше за весь час наших відносин імпортували з України більше 3 млрд. кВт/год (у 2010 році – УНІАН). Для нас і для вас це вигідно, щоб продовжувався цей проект. Є бажання наступного року збільшити об`єм імпорту електроенергії з України до 4 млрд. кВт/год», - сказав білоруський віце-прем`єр.

Він висловив надію, що в найближчі дні досягнуть домовленості про тарифи експорту електроенергії.

Білорусь гарантує обсяги транзиту нафти нафтопроводом "Одеса-Броди" в 2011 році в обсязі 4 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО.

«Ми маємо намір серйозно використовувати нафтопровід "Одеса-Броди". Наступного року ми вам гарантуємо, що прокачаємо 4 млн. тонн нафти», - сказав він.

Також В.СЕМАШКО зазначив, що з 1 січня Білорусь почне заміщення технологічної нафти в нафтопроводі "Одеса-Броди".

«З 1 січня буквально розпочнеться робота по заміщенню технологічної нафти, яка знаходиться в нафтопроводі, – це 680 тис. тонн Urals – на азербайджанську Azeri Light. Таким чином, спочатку на наші і ваші нафтопереробні заводи піде нафта Urals, а десь з 12-15 березня йтиме нафта на заводи Azeri Light".

У свою чергу перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ висловив сподівання, що вже в найближчі місяці обсяги прокачування нафти нафтопроводом "Одеса-Броди" збільшаться. При цьому він зазначив, що тариф на прокачування нафти буде затверджений уже завтра.

В.СЕМАШКО також зазначив, що Білорусь не має наміру скорочувати обсяги закупівлі нафти у Венесуелі у зв`язку з відміною Росією експортного мита на нафту.

«Я відповідально заявляю, що ми не відмовимося від імпорту нафти з Венесуели. За умов, які в нас визначені з Венесуелою, нам вигідно купувати паралельно нафту і у Венесуелі», - сказав він.

На сьогодні Росія вважає непереконливими аргументи України на користь перегляду формули визначення ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на прес-конференції в Києві.

«Якби знайшли (переконливі аргументи – УНІАН), то ціна і формула були б уже іншими. Поки що всі ті аргументи, які ми знаходимо, на наш погляд, переконливі, а з погляду російської сторони – недостатні», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Україна продовжить переговори і пошук переконливих аргументів на користь перегляду формули. «Шукатимемо, ми ж люди наполегливі. Шукатимемо і знайдемо. Росія має усвідомити, що, незважаючи, на те, що їй вдалося колись за певних обставин одержати вигідний договір, це зовсім не означає, що можна тепер за нього триматися до закінчення його терміну. Не можна так поводитися, це не дуже правильно з погляду наших довгострокових відносин і нашого стратегічного партнерства. Треба думати і про майбутнє», – сказав М.АЗАРОВ.

Хамовничеський суд Москви визнав винним екс-голову компанії ЮКОС Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО і колишнього керівника МФО «Менатеп» Платона ЛЕБЕДЄВА.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, в рішенні суду зазначається, що з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, підсудні здійснювали розкрадання нафти у дочірніх компаній ЮКОСу, чим ставили їх у наперед невигідні умови.

Також суд визнав їх винними у відмиванні коштів отриманих злочинним шляхом.

При цьому за частиною звинувачення кримінальне переслідування припинено через закінчення строку давності.

Прокуратура вимагає для підсудних 14 років ув’язнення з відбуванням покарання в колонії загального режиму, а адвокати наполягають на виправдувальному вироку.

Біля будівлі Хамовничеського суду проходить мітинг на підтримку М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА, в якому беруть участь близько 300 осіб.

Як відомо, справа ЮКОСу - одна з найгучніших у Росії за останні роки. Російська влада звинуватила керівництво найбільшої на той момент нафтової компанії країни у низці економічних злочинів. Згодом ЮКОС збанкрутів, а його активи відійшли державній компанії «Роснефть».

М.ХОДОРКОВСЬКИЙ і П.ЛЕБЕДЄВ засуджені у першій справі до восьми років ув’язнення кожний, термін їх покарання закінчується в 2011 році. У другій справі екс-голові ЮКОСу і колишньому керівнику МФО «Менатеп» висувається звинувачення у розкраданні акцій Східної нафтової компанії, розкрадання практично всієї видобутої дочірніми компаніями ЮКОСу нафти (понад 200 мільйонів тонн), а також відмивання виручки з її продажу.

Прокуратура наполягає на засудженні М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА на 14 років кожного. Підсудні та їхній захист заявляють про абсурдність звинувачень і вимагають виправдувального вироку.

Виступаючи з останнім словом на засіданні суду 2 листопада, М.ХОДОРКОВСЬКИЙ заявив, що не боїться пробути у в`язниці до смерті. Він також побажав судді мужності при виголошенні вироку.

Печерський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат України Андрій ШЕВЧЕНКО.

За його словами, суд задовольнив подання слідчого Генеральної прокуратури. Згідно з рішенням суду, Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме під вартою протягом двох місяців.

За рішенням суду, до зали засідань змогли потрапити представники лише трьох телеканалів. Таке рішення суд мотивував відсутністю місць у залі.

(УНІАН)