Анонс на 28 грудня

* Прес-конференція на тему: «Результати діяльності Державтоінспекції протягом 2010 року та перспективи подальшої роботи на наступний рік».

* Відбудеться брифінг на тему: "Підсумки фінансової діяльності МНС України за 2010 рік". У роботі візьме участь начальник управління протидії корупції та контрольно-ревізійної роботи МНС України Ян Берназюк.

* Прес-конференція Головного архітектора Києва Сергія Целовальника на тему: «Генеральний план розвитку Києва. Основні напрями та першочергові завдання розвитку столиці». У роботі також візьмуть участь: С. Броневицький, начальник КО «Інститут Генерального плану м. Києва»; В. Присяжнюк, перший заступник начальника КО «Інститут Генерального плану м. Києва».

* Відбудеться прес-конференція керівніка групи радніків Голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Зовнішня платіжна позиція України: стан і перспективи зміцнення".

* Прес-конференція АУБ на тему: "Попередні підсумки роботи банківської галузі в Україні в 2010 р. та очікування на 2011 р." Учасники: Станіслав Аржевітін, голова Ради АУБ, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності; Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто і з якої причини відновлює судову справу про сторітельстве житлового будинку на території Олександрівської лікарні». Будуть обговорюватися питання про порушення чинних законів України про виділення землі під будівництво. На прес-конференції будуть названі імена чиновників, які порушують чинне законодавство. Учасники: представники Олександрівської лікарні, Інституту фізіології, Міністерства культури, КМДА та Українського товариства охорони пам`яток культури. Організатор прес-конференції: Київська Рада об`єднань громадян (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України Віталій Шаповаленко візьме участь у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України. В. Шаповаленко проведе брифінг для ЗМІ, де повідомить про підсумки роботи Мінжитлокомунгоспу в 2010 році про плани розвитку та реформування житлово-комунального господарства на 2011 рік.

* Прес-конференція голови Державного комітету ветеринарної медицини Івана Бісюка на тему: «Контроль безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів напередодні свят».

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