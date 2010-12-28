Курс НБУ на 28.12.10

Офіційний курс НБУ на 28.12.10100 USD - 796.1100 (27 грудня - 796.1500)100 EUR - 1045.7701 (27 грудня - 1042.8769)10 RUR - 2.6145 (27 грудня - 2.6037)Облікові курси банківських металів на 28.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-109902.99 (27 грудня-109908.51)961 XAG 10 Срібло-2314.29 (27 грудня-2314.41)962XPT10Платина-137328.98(27 грудня-137335.88)964XPD10Паладій-60822.80 (27 грудня-60825.86)

Офіційний курс НБУ на 28.12.10 100 USD - 796.1100 (27 грудня - 796.1500) 100 EUR - 1045.7701 (27 грудня - 1042.8769) 10 RUR - 2.6145 (27 грудня - 2.6037) Облікові курси банківських металів на 28.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-109902.99 (27 грудня-109908.51) 961 XAG 10 Срібло-2314.29 (27 грудня-2314.41) 962XPT10Платина-137328.98(27 грудня-137335.88) 964XPD10Паладій-60822.80 (27 грудня-60825.86)

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