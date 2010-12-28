Курс НБУ на 28.12.10
09:25, 28 грудня 2010Різне
0
Офіційний курс НБУ на 28.12.10100 USD - 796.1100 (27 грудня - 796.1500)100 EUR - 1045.7701 (27 грудня - 1042.8769)10 RUR - 2.6145 (27 грудня - 2.6037)Облікові курси банківських металів на 28.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-109902.99 (27 грудня-109908.51)961 XAG 10 Срібло-2314.29 (27 грудня-2314.41)962XPT10Платина-137328.98(27 грудня-137335.88)964XPD10Паладій-60822.80 (27 грудня-60825.86)
Офіційний курс НБУ на 28.12.10
100 USD - 796.1100 (27 грудня - 796.1500)
100 EUR - 1045.7701 (27 грудня - 1042.8769)
10 RUR - 2.6145 (27 грудня - 2.6037)
Облікові курси банківських металів на 28.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-109902.99 (27 грудня-109908.51)
961 XAG 10 Срібло-2314.29 (27 грудня-2314.41)
962XPT10Платина-137328.98(27 грудня-137335.88)
964XPD10Паладій-60822.80 (27 грудня-60825.86)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter