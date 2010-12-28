Уряд Молдови піде у відставку
09:47, 28 грудня 2010Різне
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Уряд Молдови 27 грудня прийняв рішення піти у відставку у зв`язку з обранням нового парламенту країни.
Як передає РІА «Новости», це рішення має затвердити 28 грудня молдавський парламент на першому своєму засіданні в новому складі.
Депутати після обрання спікера і керівних органів парламенту, прийняття відставки уряду, мають назвати кандидатуру на посаду майбутнього прем`єр-міністра і доручити йому сформувати новий склад Кабінету міністрів.
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