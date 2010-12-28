ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Луценка заарештували на 2 місяці», в якому пише, - віддати Луценка на поруки суд відмовився. В захисту екс-міністра є три дні на подачу апеляції.

http://delo.ua/ukraine/lucenko-arestovali-na-2-mesjaca-149382/

* * *

Також «Діло» публікує матеріал «Держпослуг чекають масові скорочення. Звільнять кожного третього чиновника», в якому пише, – чисельність персоналу Держпослуг скоротиться на третину – до 200 осіб.

http://delo.ua/finance/v-gosfinuslug-grjadut-massovye-149377/

* * *

«Газета по-київськи» в публікації «Арена» цілиться порушникам у спину» пише – наступного року ДАІ озброїться ще сотнею екземплярів радарних комплексів, які виявляють не тільки порушників, але й вкрадені машини.

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/28/024831.html

* * *

«Газета по-київськи» в публікації «Бюджет Києва-2011: заощадять на інвалідах і Євро-2012» пише – сьогодні на сесії Київради розглянуть міський бюджет наступного року. Чи буде влада наполягати на тому, щоб він відразу був затверджений рішенням сесії, або депутатам дадуть час детально ознайомитися з документом і висловити свої пропозиції, вчора ще було незрозуміло. Проте до обіду далеко не всі депутати бачили текст документа.

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/28/024141.html

* * *

Видання «Сьогодні» в публікації «У потягах, які майже літають, буде ще і кава з льодом» пише – віце-прем`єр, міністр інфраструктури Борис Колесніков розповів про нові швидкісні потяги.

http://www.segodnya.ua/news/14208780.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Бюджет-2011: уряд Азарова затягнув пояс економіці» пише – Кабмін, намагаючись перестрахуватися від цілком можливого чергового входження економіки в депресію, розписав витрати і доходи в 2011 році достатньо стримано. Таке рішення можна було б вітати, якби економити бюджетні кошти влада почала з себе...

http://economics.unian.net/rus/detail/72240

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Українська металургія в 2011 році - чужа на святі життя» пише – наступного року, хоча Україну очікує невелике зростання виплавки сталі, загальний тренд залишається негативним. Довгі роки роздумувань про необхідність модернізації ГМК без самої модернізації завели вітчизняних металургів у глуху безвихідь. Вихід з ситуації вимагатиме хворобливих рішень і значних інвестицій.

http://economics.unian.net/rus/detail/72266

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Москва не випускає» пише – для багатьох російських туристів новорічна відпустка почалася з жаху — тисячам людей у столичних аеропортах довелося шукати собі їжу і місце для ночівлі. І авіакомпанії, і аеропорти виявилися неготовими до наслідків крижаного дощу. Вчора увечері стало відомо, що прийом рейсів в «Домодєдово» в найближчий день буде обмежений.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252625/moskva_ne_vypuskaet

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Квартирний рекорд» пишуть – у Москві з початку року Росрєєстр зареєстрував більше 83 700 операцій купівлі-продажу квартир — більше, ніж в докризовому 2007 року.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252629/kvartirnyj_rekord

* * *

Видання «Известия» в публікації «Вертикаль блогосфери» пише – в 2010 році політична еліта Росії захопилася "Твіттером". Причому ґрунтовно: аккаунти в цій соціальній мережі крім президента Дмитра Медведєва завели близько 80% голів регіонів, а також співробітників федеральних міністерств, мерів і депутатів. З`явилися і нові формати спілкування з аудиторією: репортаж із засідань, опитування користувачів і прийом скарг населення через "Твіттер".

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3150041/

(УНІАН)