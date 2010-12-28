Надширокі повноваження Януковича закладають міну під майбутнє всієї команди – Погребинський

Політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вдався до ризикованої політичної стратегії, концентруючи у своїх руках надзвичайно широкі владні повноваження.

«Як політичний аналітик я мушу сказати, що ці умови для відправлення своїх повноважень, які зараз реалізував В.ЯНУКОВИЧ, закладають колосальну міну під майбутнє всієї цієї команди. Як правило, досвід історичний показує, що скористаються всіма цими можливостями верховної влади ті люди, які прийдуть потім, після В.ЯНУКОВИЧА. І не розуміти цього — серйозна помилка», —сказав політолог в ефірі телеканалу ТВі.

Крім того, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ заявив, що причиною переслідувань опозиційних політиків сьогодні є той факт, що команда Юлії ТИМОШЕНКО не визнає власної поразки: «Якби вони визнали, так як це було у 2004 році, коли, фактично, команда В.ЯНУКОВИЧА визнала Віктора ЮЩЕНКА Президентом, і лексика змінилась би, з лексики, яку використовують зазвичай такі люди як Юлія ТИМОШЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО, яка надзвичайно сильно тисне на команду В.ЯНУКОВИЧА, то, можливо б, цього всього і не було». Він також додав, що, на його думку, політичної реформи із поверненням Президенту розширених повноважень, також могло б не бути: «Якщо б Президент, на початку свого правління, отримав визнання себе як Президента більшістю політичної еліти, і сподівався на якусь конструктивну співпрацю із основними героями цієї еліти, можливо б він, навіть (я цього не виключаю) не пішов би на відміну політичної реформи».

Коментуючи думку про те, чи є в Україні сьогодні політичні репресії, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зауважив, що наразі по відношенню до опозиції має місце вибірковість застосування закону: «Так, має місце вибіркове застосування закону. Вибірковість може бути інтерпретована і буде інтерпретована багатьма людьми як політичні репресії».