Мін'юст планує до 2015 року реформувати нотаріальну систему

Міністерство юстиції розробило заходи з реформування системи нотаріату України як інституту позасудового захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства юстиції, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав наказ про затвердження Концепції реформування органів нотаріату.

Реалізація положень Концепції буде здійснюватися в декілька етапів і процес реформування вітчизняного нотаріату триватиме орієнтовно до 2015 року.

Так, протягом 2010-2012 років на реалізацію концепції передбачається розробка, обговорення та прийняття базових законів.

Протягом 2012-2015 в Україні має бути створена професійна організація нотаріусів України та відбутися становлення професійного самоврядування.

Як зазначається в Концепції, реформування галузі зумовлено зокрема, такими факторами як невизначеність статусу нотаріальних органів, зокрема, державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, державного нотаріального архіву. Відсутня правова база, яка б давала можливість нотаріусу як представнику державної публічної влади мати чітко визначені процесуальні права та обов’язки.

В Україні також відсутні критерії для оптимального забезпечення населення нотаріальними послугами. Внаслідок цього, наприклад, утворилася надмірна концентрація надання нотаріальних послуг в столиці України – м. Києві та обласних центрах.

В Україні відсутні законодавчо закріплені морально-етичні та професійні правила поведінки у нотаріальній діяльності, системи цінностей. Законодавчо не врегульовано пенсійне, соціальне забезпечення нотаріусів України та системи оподаткування доходів нотаріуса. Відсутній єдиний підхід щодо оплати за надання нотаріусами послуг, які не пов’язані з учиненням нотаріальних дій тощо.

Крім того, як зазначається в Концепції, нинішня система нотаріату існує в умовах колізії нормативно-правових актів, що регулюють її діяльність. В Україні наявна величезна кількість підзаконних нормативно-правових актів, які нерідко суперечать один одному - інструкції, положення, порядки тощо.

Концепція також передбачає створення професійної нотаріальної палати з чітким визначенням її статусу.

Серед першочергових заходів, які будуть вирішуватися відповідно до Концепції, стане підготовка проекту Закону України "Про нотаріат та організацію нотаріальної діяльності в Україні", прийняття якого забезпечило б належне функціонування реформованого нотаріату.

Буде розроблено Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, посадовими особами виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, консульськими установами.

У переліку першочергових заходів – створення галузевого нотаріального архіву при Міністерстві юстиції України. Для забезпечення функціонування перетвореної системи, Концепція передбачає створення Академії нотаріату як учбового закладу для підготовки фахівців у сфері нотаріату, підготовка та прийняття на законодавчому рівні кодексу професійної етики нотаріуса, створення професійної самоврядної організації нотаріусів.

Передбачається також унесення до класифікатора галузей права змін щодо виділення окремої галузі – нотаріального процесу.