На Сумщині в руках продавщиці вибухнув китайський радіоплеєр

В одному з продовольчих магазинів м. Охтирка стався нещасний випадок: в руках продавщиці вибухнув радіоплеєр китайського виробництва.

Як повідомила кореспонденту УНІАН співробітник СЗГ Охтирського міськвідділу УМВС України в Сумській області Ірина ТОВМА, до чергової частини Охтирського МВ надійшло повідомлення диспетчера служби МНС про те, що в магазині, розташованому по вулиці Червоноармійській, стався вибух. Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група. В ході перевірки було встановлено, що одна з продавщиць по дорозі на роботу знайшла радіоплеєр, що знаходився в чохлі з-під мобільного телефону. Знахідку жінка принесла до магазину. Радіоплеєр показала двом своїм колегам, які готувалися до початку робочого дня. Жінки почали крутити в руках знахідку та намагалися ввімкнути радіо. Під час вмикання, внаслідок замикання батарейок, радіоплеєр вибухнув у руках однієї з жінок.

«Вибух був незначний, неначе вибухнула електрична лампочка - був глухий хлопок», - розповіла продавщиця, яка стояла неподалік.

Від вибуху корпус радіоплеєра розірвало на дрібні частини. Частини пристрою завдали легкі тілесні ушкодження у вигляді подряпин рук та обличчя двом продавщицям.

Медики, які прибули на місце події, надали невідкладну кваліфіковану допомогу постраждалим, а одну з жінок було направлено для госпіталізації до лікарні м. Харкова, оскільки в її ліве око потрапили частини пластмасового корпусу радіопристрою.

На місце події було викликано експертів вибухо-технічної служби міліції.

У результаті експрес-аналізу було з’ясовано, що ніяких вибухових речовин в радіоплеєрі не знаходилось. Вибух стався внаслідок термічної дії, тобто перегрівання, що було викликане замиканням відсирілих батарейок.

«Випадки вибуху акумуляторних батарейок та електротоварів трапляються. Причиною цього може стати неправильне використання, низька якість товару, неполадки в самому пристрої. Також батарейки можуть вибухнути, якщо вони відсиріли. Був такий випадок, коли батарейки вибухнули у фотоапараті. Тож при покупці таких приладів необхідно звертати увагу на якість товару», - розповів власник магазину електротоварів.