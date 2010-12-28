Лавров сподівається, що «треті країни» не протиставлятимуть одну одній держави СНД

Міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ сподівається, що «треті країни» не протиставлятимуть держави СНД одна одній.

Про це йдеться в його статті, опублікованій в російському виданні «Дипломатический ежегодник» за 2010 рік.

«Участь третіх країн у справах регіону – об`єктивна реальність. Важливо тільки не піддаватися спокусі протиставляти країни СНД одну одній, ставити їх перед необхідністю робити помилковий вибір між співпрацею з Росією та іншими партнерами. Для нас це – принципове питання, зокрема й тому, що ми послідовно виступаємо проти штучних розділових ліній, будь то в Європі, Євразії чи десь ще», - відзначає С.ЛАВРОВ.

На його думку, такий підхід диктується не лише політичною філософією, але й самим географічним положенням Росії.

С.ЛАВРОВ також зазначив, що РФ виступає за інтеграцію простору СНД у світові процеси, що сприяло б зміцненню стабільності, економічній і військово-політичній безпеці, підвищенню життєвого рівня населення держав Співдружності.

На його думку, останнім часом стає все більш очевидним, що спроби реалізації на просторі СНД штучних геополітичних проектів, що не зважають на специфіку регіону, його традиції, спільну духовну та історичну спадщину народів, не спрацьовують.

«Росія продовжуватиме послідовно розвивати взаємопривілейовані відносини з державами СНД, перш за все, з нашими найближчими стратегічними партнерами – учасниками Митного союзу і Єдиного економічного простору, ЄврАзЕС і ОДКБ», - заявив С.ЛАВРОВ.

Він також відзначив, що «Росія поводиться нормально на пострадянському просторі».

«Ми затверджуємо прагматизм і ринкові принципи у взаєминах зі всіма нашими партнерами. Зрозуміло й те, що такі проекти, як Митний союз, ЄЕП і Євразійський союз, навряд чи дають підстави чіплятися за тезу про «російський імперіалізм», - сказав С.ЛАВРОВ.