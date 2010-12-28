Головне на 28 грудня

Кабінет міністрів України сьогодні ухвалив 22 документи, які необхідні для запровадження податкової реформи.

Про це заявив прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ під час представлення трудовому колективу Державної податкової служби нового керівника Віталія ЗАХАРЧЕНКА, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

«На засіданні уряду ми ухвалили 22 нормативних документи, а ще нам треба ухвалити приблизно 180 документів. Перед нами стоїть завдання створити в країні атмосферу доброзичливості між податківцями і платниками податків», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Крім того, прем‘єр-міністр поставив перед податковою завдання перейти на автоматичне відшкодування податку на додану вартість, активізувати роботу щодо боротьби з фіктивним відшкодуванням ПДВ та нелегальною конвертацією коштів.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній на січень 2011 року на 4-5%, порівняно зі встановленими для грудня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в комісії, з посиланням на постанову регулятора від 23 грудня ц.р. №1955.

Зокрема, тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 січня зростуть на 4% - до 57,47 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу на 5% - до 72,03 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

Конкурсна комісія з продажу 92,791% акцій ВАТ "Укртелеком" на своєму засіданні сьогодні, 28 грудня, одноголосно підтримала запропоновану єдиним учасником конкурсу компанією ТОВ «ЕСУ» Концепцію розвитку ВАТ "Укртелеком". Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

На засіданні конкурсної комісії була також підтверджена згода ТОВ "ЕСУ" на перегляд початкової ціни пакету акцій і проведення його експертної оцінки (обов`язкова процедура у випадку, коли в конкурсі бере участь один учасник). Ціна, яку запропонувало ТОВ "ЕСУ" за пакет акцій ВАТ "Укртелеком", становить 10 млрд. 500 млн. 10 грн., що всього на 10 грн. більше за його стартову ціну.

Як відзначили у ФДМ, сьогодні, відповідно до умов конкурсу, конкурсна комісія мала відкрити пропозиції учасників конкурсу.

Нагадаємо, що 6 січня відбудеться конкурс з вибору компанії-оцінювача, яка здійснить експертну оцінку пакету акцій ВАТ "Укртелеком". Після цього ТОВ "ЕСУ буде запропоновано укласти договір купівлі-продажу пакету акцій ВАТ" Укртелеком ".

Національний банк України скасував обмеження 2-процентного відхилення курсу валюти в комерційних банках від офіційного курсу.

Відповідна постанова НБУ №544 від 14 грудня ц.р. опублікована сьогодні в газеті “Урядовий кур`єр”.

Крім того, 544-ю постановою НБУ дозволив проводити на валютному ринку операції «своп». До валютних операцій на умовах "своп" віднесено операції, що передбачають одночасне укладення договорів, умови яких об`єднують купівлю або продаж іноземної валюти на умовах "спот" зі зворотним продажем або купівлею тієї ж валюти на умовах "форвард". У документі зазначається, що обидва договори в рамках такої операції мають укладатися з одним і тим самим партнером.

Постановою передбачено, що НБУ може проводити валютні інтервенції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" строком до 3 місяців.

Постанова №544 набуває чинності з дня офіційного обнародування.

Кабінет міністрів України призначив відповідальними за організацію публічного обговорення планованих соціально-економічних реформ першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, віце-прем`єр-міністра – міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА і віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

Відповідне розпорядження №2311 від 15 грудня ц.р. розміщено на сайті уряду.

В рамках обговорення реформ центральні органи виконавчої влади повинні забезпечити проведення засідань круглих столів, громадських слухань, зустрічей з громадськістю, конференцій за участю фізичних осіб, зокрема підприємців, представників громадських організацій, профспілок і їх об`єднань, організацій роботодавців, юридичних осіб, науковців, експертів. Крім того, роз`яснення щодо реформ мають бути розміщені в засобах масової інформації та на веб-сайтах органів виконавчої влади.

Військовим і силовикам «дозволили» отримувати пенсію з 45 років.

Найбільш одіозне положення щодо виплати пенсій військовослужбовцям та працівникам силових структур лише по досягненню ними 60-річного віку виключено з тексту Законопроекту «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» № 7455, завдяки принциповій позиції профспілок, громадських організацій та експертів, повідомили УНІАН у прес-службі Національного форуму профспілок України.

Як повідомляють у профспілках, інтереси військових, міліціонерів та працівників Служби безпеки України частково вдалося відстояти. Якщо у законопроекті від 13 грудня 2010 року цій категорій працівників пенсії мали виплачуватися лише по досягненню ними 60 років, то у доопрацьованому законопроекті від 21 грудня 2010 року, цей вік зменшено до 45 років.

В НФПУ звертають увагу на те, що пропоновані урядом зміни у системі пенсійного забезпечення вже викликали хвилю масових звільнень. Правоохоронці та військові прагнуть змінити місце роботи або достроково вийти на пенсію, доки на них ще не розповсюджується дія нового закону. Зокрема, за даними Міністерства внутрішніх справ, рапорти про відставку подали вісім тисяч осіб, а, наприклад, із 2700 військовослужбовців Управління Державної охорони мають намір звільнитися близько 900 осіб.

«Серед категорій громадян, які постраждають від урядових нововведень будуть військовослужбовці і силовики. Для них збільшено строк вислуги, необхідної для нарахування пенсії - до 25 років, з існуючих нині 20 років, а також не буде враховуватися так званий «пільговий стаж». Право отримувати пенсію з 45 років, а не з 60-ти, як пропонував уряд раніше, є значним досягненням, однак цілковито не вирішує проблеми погіршення соціального становища військових та силовиків», - зазначив заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій КАБАНЧЕНКО.

Профспілки сподіваються, що Всенародне громадське обговорення пенсійної реформи, яке заплановане на січень 2011 року і покликане обговорити основні механізми й принципи пенсійної реформи задля забезпечення її дієвості, дасть можливість вирішити і проблему пенсійного забезпечення військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.

(УНІАН)