Анонс на 29 грудня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради. Планується розглянути: проект офісно-торгового комплексу по вул. Б. Хмельницького, 7; містобудівне обгрунтування будівництва торгового центру між просп. Броварським та вул. Кіото та інші проекти.

* На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція Віталія Захарченка, голови Державної податкової служби України.

* Відбудеться підсумкова прес-конференція голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

* Віце-прем`єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор Тихонов візьме участь у відкритті медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Бишів Макарівського району Київської області.

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