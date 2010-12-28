Курс НБУ на 29.12.10

Офіційний курс НБУ на 29.12.10100 USD - 796.1100 (28 грудня - 796.1100)100 EUR - 1050.4671 (28 грудня - 1045.7701)10 RUR - 2.6299 (28 грудня - 2.6145)Облікові курси банківських металів на 29.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-109902.99 (28 грудня-109902.99)961 XAG 10 Срібло-2314.29 (28 грудня-2314.29)962XPT10Платина-137328.98(28 грудня-137328.98)964XPD10Паладій-60822.80 (28 грудня-60822.80)

Офіційний курс НБУ на 29.12.10 100 USD - 796.1100 (28 грудня - 796.1100) 100 EUR - 1050.4671 (28 грудня - 1045.7701) 10 RUR - 2.6299 (28 грудня - 2.6145) Облікові курси банківських металів на 29.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-109902.99 (28 грудня-109902.99) 961 XAG 10 Срібло-2314.29 (28 грудня-2314.29) 962XPT10Платина-137328.98(28 грудня-137328.98) 964XPD10Паладій-60822.80 (28 грудня-60822.80)

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