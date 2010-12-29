Тимошенко сьогодні вкотре викликають на допит до Генпрокуратури

Лідера партії "Батьківщина" Юлію ТИМОШЕНКО сьогодні вкотре викликають на допит до Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, її викликано на до слідчого на 12.00.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.

Ю.ТИМОШЕНКО висунуто звинувачення в тому, що вона «діючи навмисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно ухвалити рішення про використання частини грошей, що надійшли від продажу квот на викиди парникових газів і мали цільове призначення, на покриття витрат Державного бюджету України, перш за все зобов`язань із виплати пенсій».

24 грудня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА повідомив, що ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у нецільовому використанні 180 і 200 млн. євро, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів в рамках Кіотського протоколу.