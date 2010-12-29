Президент перепризначив 12 заступників міністрів

10:14, 29 грудня 2010
Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перепризначив 12 заступників міністрів.

Тексти відповідних указів розміщені на офіційному сайті глави держави.

Президент призначив Вадима КОПИЛОВА першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, Володимира БАНДУРОВА і Анатолія МАКСЮТУ - заступниками.

Анатолія МЯРКОВСЬКОГО призначено першим заступником міністра фінансів.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ призначив Ігоря ПОПОВИЧА першим заступником міністра енергетики та вугільної промисловості.

Також глава держави призначив Оксану ПЛОТНІКОВУ і Володимира КОРНІЄНКА заступниками міністра інфраструктури.

Крім того, Президент призначив Олександра АНІЩЕНКО першим заступником міністра охорони здоров`я, Сергія КОПИТОВА - заступником міністра.

Миколу БЕЗУГЛОГО призначено першим заступником міністра аграрної політики та продовольства, Сергія ТРИГУБЕНКА і Володимира ЛАДИКУ - заступниками міністра.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Замість 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.

Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив з 26 до 17 осіб.

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