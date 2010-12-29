Президент перепризначив 12 заступників міністрів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перепризначив 12 заступників міністрів. Тексти відповідних указів розміщені на офіційному сайті глави держави. Президент призначив Вадима КОПИЛОВА першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, Володимира БАНДУРОВА і Анатолія МАКСЮТУ - заступниками. Анатолія МЯРКОВСЬКОГО призначено першим заступником міністра фінансів. Крім того, В.ЯНУКОВИЧ призначив Ігоря ПОПОВИЧА першим заступником міністра енергетики та вугільної промисловості. Також глава держави призначив Оксану ПЛОТНІКОВУ і Володимира КОРНІЄНКА заступниками міністра інфраструктури. Крім того, Президент призначив Олександра АНІЩЕНКО першим заступником міністра охорони здоров`я, Сергія КОПИТОВА - заступником міністра. Миколу БЕЗУГЛОГО призначено першим заступником міністра аграрної політики та продовольства, Сергія ТРИГУБЕНКА і Володимира ЛАДИКУ - заступниками міністра. Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Замість 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій. Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив з 26 до 17 осіб.

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