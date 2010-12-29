ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Янукович підписав держбюджет-2011», в якому пише, – Президент також дав доручень…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-podpisal-gosbjudzhet-20-149452/

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Також «Діло» публікує матеріал «Чехія може на тиждень закрити консульство в Києві, щоб прибрати візових шахраїв», в якому пише – чеське посольство закликає владу України навести порядок перед консульствами: розігнати шахраїв – візових посередників. Інакше чеські дипломати погрожують закрити на тиждень консульство і таким чином звернути увагу української міліції до проблеми…

http://delo.ua/world/chehija-mozhet-na-nedelju-zakryt-149406/

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«Газета по-київськи» в публікації «Лети, долар, НБУ відпускає» пише – комерційним банкам дозволили міняти курс, як вони хочуть, хоч сто разів на день. Народ зможе відчути на собі всю «красу» цього рішення в дні «розплати» за валютними кредитами…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/29/091057.html

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«Газета по-київськи» в публікації «Шустера «націоналізували» пише – з 21 січня ток-шоу «Шустер live» виходитиме на Першому Національному. У каналу, який давно і безнадійно вважається периферійним, з`явився шанс, що його, нарешті, дійсно почнуть дивитися…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/29/034136.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Луценко отримав нижнє ліжко і камеру з телевізором» пише – екс-голова МВС сидить в СІЗО із Зваричем, Флетчером і «чорним трансплантологом»…

http://www.segodnya.ua/news/14209234.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Янукович зустріне Новий рік у Карпатах, Юля - в Конча-Заспі, а Шева - на Карибах» подає результати власного дослідження, де, як і з ким віпи відзначать свято…

http://www.segodnya.ua/news/14209192.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Рада ліквідує міноритаріїв як клас?» пише – ВР змінила законодавство про акціонерні товариства, зобов`язавши міноритаріїв продавати їхні цінні папери на першу вимогу власника 95% акцій АТ. Експерти очікують скорочення free float по ряду ліквідних паперів...

http://economics.unian.net/rus/detail/72415

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «У потязі «Київ-Москва» більше не будитимуть пасажирів» пише - пасажири поїзда №1/2 "Київ-Москва", перетинаючи український кордон, можуть вночі спати спокійно – їх більше не будитимуть. «Укрзалізниця», митниця і прикордонники почали експеримент з впровадження спрощеної процедури прикордонних формальностей і митного контролю... (Фоторепортаж) http://economics.unian.net/rus/detail/72303

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Сміття з палацу» пише – автором викривального листа президентові РФ про корупцію в оточенні прем`єра дійсно опинився партнер пітерських друзів Володимира Путіна бізнесмен Сергій Колесников. Він заявив «Ведомостям», що така його цивільна позиція…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252708/sor_iz_dvorca

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Також «Ведомости» в публікації «Операція року M&A в світі: злиття телекомунікаційних активів Карлоса Сліма» пишуть – найбільшою операцією року на світовому ринку злиття і поглинань стало придбання Carso Global Telecom з боку America Movil. Це було об`єднання двох мексиканських компаній, що належать бізнесменові Карлосу Сліму…

http://www.vedomosti.ru/newsline/news/1180646/sdelka_goda_ma_v_mire_sliyanie_telekommunikacionnyh_aktivov

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Видання «Известия» в публікації «Кредити подешевшають» пише – ставка за кредитами не повинна стримувати розвиток економіки. Зараз вона складає 11,4%, Центробанк і уряд її знижуватимуть, пообіцяв прем`єр-міністр Володимир Путін.

http://www.izvestia.ru/economic/article3150094/

(УНІАН)