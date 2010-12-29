ВАСУ розгляне позов про визнання незаконною ратифікацію угоди про перебування ЧФ РФ у Криму

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) планує 11 січня 2011 року розглянути позов юриста з Криму Костянтина КУЛАКА, який вимагає визнати незаконною процедуру ратифікації Верховною Радою угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримської організації Української народної партії (УНП).

У повідомленні нагадують, що президенти Росії і України в квітні підписали угоду, якою продовжили перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з можливістю подальшої пролонгації дії угоди на п`ятирічні періоди за взаємної згоди сторін. Після цього парламенти двох країн ратифікували угоду.

За даними УНП, 40-річний юрист з Феодосії К.КУЛАК 5 травня подав до суду адміністративний позов про визнання протиправними дії народних депутатів України під час пленарного засідання 27 квітня 2010 року, коли проходила ратифікація угоди.

«Спираючись на доступні для загального доступу документальні дані на офіційному сайті Верховної Ради України, позивач довів, що результати того голосування народних депутатів України повинні бути визнані протиправними, оскільки вони є недостовірними і прийняті з порушенням процедури голосування. У разі задоволення позову на такій підставі закони, прийняті 27 квітня 2010 року, повинні бути Верховною Радою України, як відповідачем, визнані такими, що втратили силу. Юрист Феодосії встиг подати позов буквально за декілька днів до того, як Верховна Рада схаменулася і 13 травня 2010 року законом фактично заборонила оскаржити власні дії, які все частіше не вписуються в цивілізовані рамки сучасного суспільства», - сказано в повідомленні кримського осередку УНП.

За інформацією партії, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 травня, яким позовна заява була залишена без руху, К.КУЛАК оскаржив в Київському апеляційному адміністративному суді. 29 липня суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу і зобов`язав Окружной адмінсуд Києва прийняти позов до розгляду, але той 6 вересня передав справу до ВАСУ.

«Справа надійшла до Вищого адміністративного суду України ще в жовтні, але тільки 20 грудня К.КУЛАКА повідомили, що розгляд його позову до ВР в суді нарешті призначено на 11 січня 2011 року», - сказано в повідомленні.

Лідер Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН в коментарі УНІАН заявив, що в партії задоволені тим, що справа дійшла до розгляду в суді.

«На очах українців в квітні відбувалося приниження закону. Людина, яка подала позов, смілива. Ми гордимося, що це кримчанин. Ми сподіваємося, що громадськість зверне увагу на цей суд», - сказав О.ФОМУШКІН.

Він сподівається, що рішення суду щодо «харківських угод» буде справедливим.