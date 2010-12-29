Пройшла акція «Чорноморнафтогаз» - дітям»

У рамках традиційної благодійної акції «Чорноморнафтогаз» - дітям» нафтогазова компанія подарувала справжнє свято для 600 дітей з багатодітних сімей Чорноморського району і сімей працівників підприємства, а також для вихованців Чорноморської школи-інтернату.

Дітей віком від 5 до 10 років компанія запросила в святково прикрашений Новоселівський Будинок культури. Тут їх привітно зустрічали біля прикрашеної ялинки Дід Мороз із Снігуронькою, залучаючи до веселого і радісного хороводу. Звучали жарти, пісні, вірші про зиму і Новий рік. Кожного виконавця цього мимовільного концерту присутні щедро нагороджували оплесками, а головні діючі персонажі новорічних торжеств – Дід Мороз і Снігуронька – одаровували щедрими призами.

А потім діти занурилися в перипетії новорічного мюзиклу за мотивами улюбленої казки Олексія Толстого «Золотий ключик», який зіграли і заспівали для них артисти з Ялти і Сімферополя.

У житті є місце для прекрасних чудес. Треба тільки вірити в себе і наполегливо добиватися мети. Тоді неодмінно здійсняться найзаповітніші бажання, які відкриються немов золотим ключиком.

Після виступу ще довго у фойє Будинку культури звучала музика, пісні і царювала веселість. З гарним настроєм і подарунками від «Чорноморнафтогазу» діти розходилися, побувавши декілька годин в чудовій і добрій казці.

Всього в місцях дислокації структурних підрозділів компанії – Чорноморському і Ленінському районах - ДАТ «Чорноморнафтогаз» вручило дітям на новорічних святкових заходах понад 1,5 тис. подарункових наборів.