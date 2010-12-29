Астрологи розказали, яким буде для України 2011 рік

Ряд астрологів прогнозують, що 2011 рік для України буде непростим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві сказали астрологи Павло МІХЛІН, Олена ОСИПЕНКО і Галина ПОБЕРЕЖНА.

Говорячи про те, яким буде наступний рік для України, П.МІХЛІН сказав: «Рік для України буде достатньо складним і, думаю, що все буде непросто». За його словами, основні невдачі й проблеми будуть пов`язані із спробами влади налагодити відносини з соціумом, в економічній політиці будуть зміни, але глобального позитиву очікувати не слід. Крім того, на думку астрологів, у 2011 році погіршиться імідж і положення України на міжнародній сфері, незважаючи на те, що влада намагатиметься щось зробити, але в реаліях це буде малопродуктивно.

У свою чергу, Г.ПОБЕРЕЖНА погодилася з колегою, зазначивши, що прийдешній рік, за її прогнозами, дійсно буде важким. За словами астролога, «стан країни критичний, і народ буде поставлений у жорсткі рамки тиску й обмеження, і народ перед ними буде безсилий». На думку Г.ПОБЕРЕЖНОЇ, наступного року продовжиться наступ на свободу слова, тиск на опозицію, подальший розклад судової системи, корупцію викоренити не вдасться. Крім того, астролог не виключає в 2011 році скоєння вбивств за політичними мотивами, перестановок в органах влади. Також, за її словами, в Україні можуть відбутися повені, техногенні катастрофи, на країну очікують фінансово-економічні труднощі, податковий тиск.

До позитивних прогнозованих подій наступного року Г.ПОБЕРЕЖНА віднесла хороший урожай, незважаючи на достатньо спекотний серпень, пожвавлення банківської системи, отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду й посилення впливу Росії.

Також, на думку астролога, в 2011 році руйнуватиметься все, що пов`язане з особистою вигодою на збиток суспільній, незважаючи на масове поширення корупції в країні.

У свою чергу, О.ОСИПЕНКО зазначила, що пік політичних проблем і суперечностей слід очікувати, починаючи з лютого. Проте в подальшому ситуація буде достатньо стабільною, а найбільший позитив для України слід очікувати наприкінці року. За її словами, складні моменти, які виникнуть, можна буде вирішити, якщо кожен представник суспільства поважатиме Закон. Загалом же, зазначила О.ОСИПЕНКО, прийдешній рік буде достатньо стабільним. Астролог прогнозує, що кількість партій в Україні зменшиться, а робота тих, що залишилися, буде збалансованою. Також астролог припускає, що наступного року українська влада працюватиме активніше у сфері запобігання корупції.