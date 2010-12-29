Луценка «прив’язали» до отруєння Ющенка. Пред’явили звинувачення

Екс-міністру внутрішніх справ, лідеру «Народної самооборони» Юрію ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-президента Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона» з посиланням на адвоката Ю.ЛУЦЕНКА Ігоря ФОМІНА.

Зокрема, за його словами, Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні був доставлений із Лук’янівського СІЗО до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури для пред’явлення йому звинувачення.

Як повідомив І.ФОМІН, із справи щодо отруєння В.ЮЩЕНКА виділений окремий епізод, по якому порушено кримінальну справу і Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення за ст. 364 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Наразі Ю.ЛУЦЕНКО перебуває у Лук’янівському СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА затримано 26 грудня підрозділом СБУ «Альфа» біля його будинку.

Раніше Ю.ЛУЦЕНКУ було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявляв, що його намагаються "прив’язати" до справи про отруєння екс-президента В.ЮЩЕНКА.