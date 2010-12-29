Бондарю обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд

Колишньому губернатору Дніпропетровської області, екс-міністра транспорту та зв`язку України Віктора БОНДАРЯ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО.

Водночас він не уточнив, коли і ким було винесено таке рішення.

За словами Ю.БОЙЧЕНКА, В.БОНДАРЮ було висунуто обвинувачення, і зараз він знаходиться на підписці про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня В.БОНДАРЯ затримано у порядку, передбаченому ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Стосовно нього порушено кримінальну справу за пособництво в умисному знищенні чужого майна. За даними прес-служби Генеральної прокуратури, справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 194 та 353 Кримінального кодексу України (пособництво в умисному знищенні чужого майна, що завдало майнову шкоду в особливо великих розмірах, поєднане із самовільним присвоєнням владних повноважень).