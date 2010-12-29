Головне на 29 грудня

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) планує 11 січня 2011 року розглянути позов юриста з Криму Костянтина КУЛАКА, який вимагає визнати незаконною процедуру ратифікації Верховною Радою угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримської організації Української народної партії (УНП).

У повідомленні нагадують, що президенти Росії і України в квітні підписали угоду, якою продовжили перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з можливістю подальшої пролонгації дії угоди на п`ятирічні періоди за взаємної згоди сторін. Після цього парламенти двох країн ратифікували угоду.

За даними УНП, 40-річний юрист з Феодосії К.КУЛАК 5 травня подав до суду адміністративний позов про визнання протиправними дії народних депутатів України під час пленарного засідання 27 квітня 2010 року, коли проходила ратифікація угоди.

«Спираючись на доступні для загального доступу документальні дані на офіційному сайті Верховної Ради України, позивач довів, що результати того голосування народних депутатів України повинні бути визнані протиправними, оскільки вони є недостовірними і прийняті з порушенням процедури голосування. У разі задоволення позову на такій підставі закони, прийняті 27 квітня 2010 року, повинні бути Верховною Радою України, як відповідачем, визнані такими, що втратили силу. Юрист Феодосії встиг подати позов буквально за декілька днів до того, як Верховна Рада схаменулася і 13 травня 2010 року законом фактично заборонила оскаржити власні дії, які все частіше не вписуються в цивілізовані рамки сучасного суспільства», - сказано в повідомленні кримського осередку УНП.

За інформацією партії, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 травня, яким позовна заява була залишена без руху, К.КУЛАК оскаржив в Київському апеляційному адміністративному суді. 29 липня суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу і зобов`язав Окружной адмінсуд Києва прийняти позов до розгляду, але той 6 вересня передав справу до ВАСУ.

«Справа надійшла до Вищого адміністративного суду України ще в жовтні, але тільки 20 грудня К.КУЛАКА повідомили, що розгляд його позову до ВР в суді нарешті призначено на 11 січня 2011 року», - сказано в повідомленні.

Лідер Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН в коментарі УНІАН заявив, що в партії задоволені тим, що справа дійшла до розгляду в суді.

«На очах українців в квітні відбувалося приниження закону. Людина, яка подала позов, смілива. Ми гордимося, що це кримчанин. Ми сподіваємося, що громадськість зверне увагу на цей суд», - сказав О.ФОМУШКІН.

Він сподівається, що рішення суду щодо «харківських угод» буде справедливим.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів, а також для бюджетних організацій на 4,3% або на 94,8 грн - до 2,282 тис. грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання) з 1 січня.

Про це УНІАН повідомили в комісії.

Востаннє граничний рівень цін для цих категорій споживачів переглядався регулятором у липні ц.р., внаслідок чого з 1 серпня гранична ціна на газ для них була підвищена на 9,8% або на 194,4 грн. - до 2 тис. 187,2 грн. за тис.куб. м.

Промисловим споживачам і бюджетним організаціям постачається природний газ, що імпортується. Раніше з посиланням на джерело в уряді повідомлялося, що в першому кварталі 2011 року ціна на імпортний газ складе близько 260-262 дол. за тис. куб. м, що на 3,1-3,9% більше ціни імпорту в IV кварталі цього року.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про інформацію» щодо захисту інформації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Відповідний закон був ухвалений парламентом 2 грудня. Закон передбачає, що основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення, захист та зберігання інформації.

Захист інформації - це комплекс правових, організаційних, інформаційно-телекомунікаційних засобів і заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації. Одержання, використання, поширення, захист та зберігання документованої або публічно оголошуваної інформації здійснюється у порядку, передбаченому цим законом та іншими законодавчими актами в галузі інформації.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в листопаді 2010 року зросла на 4,4% і на 1 грудня ц.р. склала 1,341 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

У той же час, з початку року заборгованість з виплати зарплати скоротилася на 9%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 грудня ц.р. зафіксований у трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 грудня ц.р. склала 253,6 млн. грн. (з початку року скоротилася на 4,7%, в листопаді виросла на 0,5%), в Луганській – 116,4 млн. грн. (з початку року скоротилася на 12,1%, в листопаді зросла на 1,7%), в Харківській областях – 143,5 млн. грн. (з початку року зросла на 20,1%, у листопаді – на 11,2%), в Києві – 131,4 млн. грн. (з початку року скоротилася на 6,4%, в листопаді зросла на 7,4%).

У Держкомстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 5 областях України, а також у Севастополі.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося в 18 областях і в Києві. В АР Крим рівень заборгованості не змінився, порівняно з початком року, і на 1 грудня склав 74,5 млн. грн.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 грудня ц.р. зафіксований у Чернівецькій – 3,9 млн. грн. (з початку року скоротилася на 31,6%, у листопаді – на 11,4%), в Рівненській – 8,4 млн. грн. (з початку року скоротився вдвічі, в листопаді – без змін), Івано-Фанківській областях, – 8,6 млн. грн. (з початку року скоротився на 6,5%, у листопаді – на 2,3%).

Кабінет Міністрів України вніс зміни в порядок сплати єдиного податку.

Урядовою постановою від 27 грудня 2010 року №1196, текст якого розміщений на офіційному сайті Кабміну, вносяться зміни в постанову від 16 березня 2000 року №507.

Документом зокрема передбачається, що розподіл сплачених суб`єктами малого підприємництва сум єдиного податку Державною казначейською службою не здійснюватиметься з 1 січня 2011 року.

Передбачається, що суб`єкт малого підприємництва сплачуватиме 43% нарахованого єдиного внеску на рахунки відповідного бюджету, 57% - на рахунки органів Пенсійного фонду, як частину суми єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування.

Державний і гарантований державою борг України за січень-листопад 2010 року зріс на 30%, за листопад виріс на 1,2% – до 51,876 млрд. дол.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Станом на 30 листопада 2010 року, державний і гарантований державою борг України становив 411 млрд. 793,093 млн. грн. або 51 млрд. 876,177 млн. дол. США, зокрема: державний і гарантований державою зовнішній борг – 257 млрд. 988,405 млн. грн. (62,65% від загальної суми державного і гарантованого державою довга) або 32 млрд. 500,429 млн. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 153 млрд. 804,689 млн. грн. (37,35%) або 19 млрд. 375,749 млн. дол.

Державний борг України склав 311 млрд. 352,531 млн. грн. (75,61%) або 39 млрд. 223,045 млн. дол. Державний зовнішній борг становив 171 млрд. 385,594 млн. грн. (41,62%) або 21 млрд. 590,526 млн. дол. Державний внутрішній борг становив 139 млрд. 966,937 млн. грн. (33,99%) або 17 млрд. 632,519 млн. дол.

Гарантований державою борг України становив 100 млрд. 440,562 млн. грн. (24,39%) або 12 млрд. 653,132 млн. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 86 млрд. 602,811 млн. грн. (21,03%) або 10 млрд. 909,903 млн. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 837,751 млн. грн. (3,36%) або 1 млрд. 743,229 млн. дол.

При цьому державний зовнішній борг збільшився на 35 млрд. 459,364 млн. грн. (53,69%), державний внутрішній борг збільшився на 48 млрд. 896,860 млн. грн. (47,56%).

Гарантований державою борг України збільшився на 9 млрд. 532,747 млн. грн. (10,48%).

(УНІАН)